Senado lança aplicativo para iPhone - Link - Estadão

O Senado Federal lançou nesta terça-feira , 29, um aplicativo gratuito para iPhone contendo o perfil dos senadores e a agenda das atividades da instituição. O projeto existiu desde outubro do ano passado e foi criado por técnicos já contratados com algum conhecimento em programação. Para o futuro, a ideia é torná-lo compatível com aparelhos Android e BlackBerry.

O projeto surgiu dentro da Secretária Especial de Comunicação e tinha como objetivo a divulgação de informações veiculadas pelos órgãos informativos do Senado (Rádio, Jornal e TV) para usuários de dispositivos móveis. Pelo aplicativo, o acesso a informações básicas sobre agenda de determinado político, além do estado que representa e o partido ao qual é filiado.

Para o futuro, o diretor do jornal do Senado, Eduardo Leão, diz que o app permitirá aos cidadãos acompanhar a tramitação de projetos, ler a ordem do dia (lista com todos os temas a serem discutidos no dia), ter acesso ao conteúdos multimídia dos órgãos, além de um atalho para compartilhar o conteúdo em redes sociais.

“Nós colocaremos o aplicativo no Android também e, a pedido de alguns senadores, para o BlackBerry também”, diz. Sobre a compatibilidade com Windows Phone 7, Leão disse que “ainda não”. “Até porque nós não temos uma equipe específica de desenvolvimento de aplicativos. Foi tudo meio que feito na informalidade”, explica.

O aplicativo gerará o custo anual de US$ 99, taxa cobrada para a “filiação” do desenvolvedor à Apple. Fora isso, o custo foi zero, isso porque os cinco técnicos que trabalharam no projeto já eram da Casa. “Além deles tivemos também a consultoria do Joaquim Venâncio, que fez o aplicativo do Banco do Brasil para iPhone e iPad, que me indicaram, e que fez o trabalho por cortesia”, conta Leão.

O aplicativo do Senado estava pronto há um mês, mas a Secretaria de Comunicação só conseguiu a agenda de outros senadores, como o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), para a sonelidade nesta terça-feira, 29.

O aplicativo está disponível para download no iTunes gratuitamente.