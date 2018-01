Será Harlem Shake o próximo Gangnam Style? - Link - Estadão

Vídeos amadores com dança frenética pegam forte embalo viral nos EUA

SÃO PAULO – Antigamente, se dizia que quando um artista vinha tocar no Brasil é porque já estava em decadência. Hoje pode não ser mais assim, mas não deixa de ser irônico que, na semana em que Psy chega ao Brasil, uma nova dança/música começa a pegar forte velocidade viral.

—-

O novo fenômeno consiste em vídeos amadores feitos com a música do produtor americano Baauer, “Harlem Shake”. A maioria dos clipes começa mostrando uma pessoa fazendo um movimento contido ou calmo. Nesse momento, se existem outras pessoas na imagem, elas parecem alheias ao som, fazendo outra coisa. Vem então a parte em que a música “explode” e aí o cenário muda totalmente, virando uma farra de gente fazendo os passos do “Harlem Shake”, caracterizados principalmente por braços e ombros se mexendo freneticamente.

O BuzzFeed perguntou aos leitores, “você já fez um vídeo de ‘Harlem Shake?’”, acompanhado de instruções. O Huffington Post questiona o porquê do fenômeno, mas sem oferecer resposta. Já o CBS News disse que o fenômeno é “ridículo, mas nós o amamos”. O Google Trends registrou o aumento na procura por “Harlem Shake”. Na tabela que vai de 1 a 100, o termo bateu em 70 nos resultados parciais de fevereiro. Por enquanto, praticamente todas as buscas vêm dos Estados Unidos, o mesmo país que projetou o fenômeno Psy para o resto do planeta.

A música de Baauer saiu no meio de 2012 e é um hit em clubes de “trap music”, gênero novo que mistura hip hop, dubstep e house. Baauer faz parte do elenco do selo Mad Decent, do famoso DJ americano Diplo. A dança “Harlem Shake”, segundo o Wikipedia, surgiu no começo dos anos 80 e já foi referenciada por artistas do rap como Jadakiss e Nelly.

O que ninguém conseguiu explicar até agora é porque as pessoas começaram a gravar vídeos malucos ao som da faixa de Baauer.

O vídeo abaixo é creditado como o precursor da onda “Harlem Shake”. Ele já teve quase quase 340 mil mais de 2.800.000 visualizações no YouTube.

Este aqui seria o segundo da série.

Versão “bombeiro”.

“Harlem Shake” no escritório.

A turma do Charlie Brown entra na dança.

E alguns noruegueses fizeram um bem bizarro…

Aqui tem outros.