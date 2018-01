Série 'Harry Potter' ganha versão de todos os filmes em Blu-ray - Link - Estadão

No Brasil, onde ainda temos uma certa escassez de títulos, essa é uma notícia boa, especialmente para os fãs de Hogwarts.

Em ambos os filmes testados, a qualidade de imagem está fenomenal. Níveis de contraste bastante profundos, resolução real de 1.080 linhas não entrelaçadas, nenhuma “sujeira” digital de compactação de vídeo e áudio cristalino.

A diferença de qualidade de ambos os filmes em Blu-ray e DVD é tão grande que é praticamente obrigatório para os fãs que possuam leitor de Blu-ray investir nos discos.

Detalhes de cenografia, como inscrições nas paredes e objetos, a trama dos tecidos, tudo fica evidente. Com raríssimas excessões, a versão em Blu-ray oferece imagem melhor que a vista na maioria das salas de cinema do Brasil.

O som dos filmes também ganhou um senhor upgrade. A codificação do áudio (PCM 5.1 surround, 48 kHz/16-Bit/4.6 Mbps) faz uma diferença enorme para quem tem um home theater poderoso. “A Ordem da Fênix” vai ainda mais longe, com som PCM 5.1 Surround a 48kHz/24-bit. Os diálogos são claros, os efeitos sonoros envolventes e a trilha sonora flui de forma discernível e ao mesmo tempo integrada com o filme. A qualidade do áudio excede em muito a ouvida nas versões em DVD, especialmente porque o áudio não sofreu nenhuma compressão digital com perdas. Tudo vem perfeito, sem nenhuma frequência espremida. Mais uma vez, é bom lembrar, a versão em DVD não é ruim. Ruim é o formato de codificação utilizado, por restrição tecnológica mesmo. E sem essa restrição, tudo no Blu-ray ficou melhor.

Os extras dos filmes são primorosos. Em “O Cálice de Fogo”, são 31 minutos de extras em HD e 80 minutos de material em definição padrão. Já em “A Ordem da Fênix”, a coisa fica ainda melhor: são 63 minutos de extras interativos espalhados pelo filme e 73 minutos de material inédito, tudo em alta definição. Ainda há um modo interativo que permite que se rearranje cenas , em uma espécie de joguinho. Muito bacana, mesmo sendo simples.

Depois de assistir aos dois filmes em alta definição, fica claro que o investimento é totalmente justificável. Além da experiência muito mais intensa que na versão em DVD, os extras são um deleite para os fãs. Se você tem PlayStation 3 ou um leitor de Blu-ray em casa e uma boa TV de alta definição, os filmes também servem como uma boa amostra do que a tecnologia é capaz.