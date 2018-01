Serviço de chat do BitTorrent é lançado para iOS - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

O BitTorrent – programa para download de arquivos via torrent- lançou na terça-feira, 12, um chat seguro para iOS e atualizou as versões para Windows Phone e Android. Agora, o Bleep está mais estável e com menos problemas operacionais.

O diferencial do aplicativo é a segurança. Ao contrário de outros programas de conversas, como o Messenger e o WhatsApp, o Bleep possui um sistema peer-to-peer (P2P). Ou seja, a comunicação é feita de forma descentralizada, não havendo um sistema central. Assim, as conversas transitam entre os dispositivos e a chance de algo ser interceptado é baixa.

E o BitTorrent, para proteger as conversas, foi além: toda a troca de mensagens, sejam elas de voz ou texto, são reforçadas com criptografia de chaves públicas. Este é um método que necessita de duas chaves: uma pertencendo ao dono do aparelho e outra, pública. Assim, é necessária a autorização por parte dos responsáveis pela conversa para que as mensagens sejam acessadas.

O Bleep também possui uma outra ferramenta diferente: o Whisper. Quando ativado, ele apaga mensagens trocadas após 25 segundos, além de deixar o nome de usuário oculto. Essa função dificultaria o print não autorizado de conversas.

Para baixar, é só entrar na página do aplicativo ou na loja de apps do seu celular.