Serviço de e-mails Gmail é bloqueado na China - Link - Estadão

PEQUIM – O Gmail, do Google, foi bloqueado na China após meses de interrupções no país do maior serviço de e-mail do mundo. Um grupo de ativistas anticensura sugeriu que a culpa era da intervenção do país asiático na internet.

Vários endereços do Gmail na internet foram cortados na China na sexta-feira, 26, disse o GreatFire.org, um grupo de defesa de liberdade de expressão com sede na China. Usuários disseram que o serviço ainda estava sem funcionar nesta segunda-feira.

“Eu acho que o governo está apenas tentando eliminar a presença do Google na China e até enfraquecer seu mercado no exterior”, disse um membro do GreatFire.org, que utiliza um pseudônimo.

“Imagine se os usuários do Gmail não puderem entrar em contato com clientes chineses. Muitas pessoas fora da China podem ser forçadas a trocar o Gmail”.

O Relatório de Transparência do próprio Google, que mostra o tráfego de serviços da empresa, mostrou uma diminuição do tráfego do Gmail na China na sexta-feira.

“Nós checamos e não há nada errado na nossa ponta”, disse em um e-mail um porta-voz do Google em Cingapura.

Quase todos os serviços do Google estão sendo pesadamente interrompidos na China desde junho deste ano, mas até a semana passada os usuários do Gmail ainda podiam acessar e-mails baixados via protocolos como IMAP, SMTP e POP3.

Eles permitiam que as pessoas se comunicassem usando o Gmail em aplicativos como o e-mail do iPhone, da Apple, e o Microsoft Outlook.

A China mantém controle pesado da internet, impedindo quaisquer sinais de dissidência ou desafios ao Partido Comunista.

