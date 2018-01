Serviço de streaming Beats Music vai estar disponível no iOS - Link - Estadão

Apple de Tim Cook (segundo à esquerda) adquiriu a Beats Inc. por US$ 3 bi em maio. FOTO: AP Apple de Tim Cook (segundo à esquerda) adquiriu a Beats Inc. por US$ 3 bi em maio. FOTO: AP

BANGALORE – A Apple vai oferecer o serviço de streaming de música Beats Music na próxima atualização do iOS, sistema operacional do iPhone, do iPod e do iPad. Prevista para o início de 2015, a atualização instalaria o aplicativo Beats Music no celular de todos os usuários, como um serviço gratuito. As informações são do jornal Financial Times.

Atualmente, o Beats Music disputa o mercado de streaming norte-americano, com planos mensais de US$ 9,99. A previsão é de que a atualização aconteça até março de 2015, marcando a primeira movimentação da Apple no mercado de streaming de música, em um momento em que as vendas de música digital no iTunes estão em queda.

A reportagem do Financial Times comenta ainda que é possível que o Beats Music mude de marca, e seja renomeado como um produto da linha iTunes, a fim de competir com Spotify, Pandora, Deezer, Soundcloud e outros serviços de música on-demand. Além disso, o produto vai enfrentar a concorrência do YouTube Music Key, novo serviço de assinatura do Google.

A Apple, que comprou o serivço de streaming Beats Music e a fabricante de fones de ouvido Beats por US$ 3 bilhões em maio, não comentou o assunto.

/ REUTERS