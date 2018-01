Serviço de streaming de músicas; Tidal está chegando ao Brasil - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Atualização: Apesar de todas as modificações e o lançamento do site, o serviço ainda não foi liberado oficialmente para uso. Quando o usuário seleciona a opção de utilizar o período de testes, é redirecionado para uma página que informa a indisponibilidade do serviço no Brasil. A plataforma deverá ser lançada em breve, segundo informações da assessoria..

O Tidal passou a exibir o site do serviço em português e com preços para o Brasil nesta quarta-feira, 17. Lançado pelo rapper Jay-Z em março, nos EUA, o serviço é uma aposta de alguns artistas contra o Spotify, que apresentou problemas no pagamento de direitos autorais.

Sem nenhum tipo de anúncio ou comunicado, o site e aplicativo para streaming de músicas disponibilizou mensalidades de R$15 e R$30. A primeira permite qualidade de som standard, vídeos musicais em alta definição e editorial de curadoria especializada. Já a segunda apresenta som de alta fidelidade lossless, que impede a perda de qualidade por compressão das faixas de áudio.

O serviço era para ser lançado no Brasil apenas no segundo semestre deste ano. O lançamento exclusivo de um clipe da Madonna, porém, deve ter alterado os planos da empresa.

O Tidal pode ajudar a dividir o mercado de serviços voltados para o streaming de músicas no Brasil. Afinal, o preço é muito similar ao que é oferecido pelo Spotify, Deezer e Rdio — os mais populares do gênero no Brasil. A principal diferença é que o Tidal não oferece um serviço gratuito paralelamente ao plano mensal.

A grande dificuldade, porém, será enfrentar a forte concorrência do Spotify, que já se consolidou e se popularizou no País. Recentemente, o serviço alcançou 20 milhões de assinantes em todo o mundo. E o mercado brasileiro do Spotify é o terceiro que mais cresce, segundo Gustavo Diament, diretor da empresa para a América Latina.

Além disso, um outro concorrente no setor deverá ser lançado em breve: o Apple Music deverá desembarcar aqui no próximo dia 30.