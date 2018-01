Serviço promete acabar com links quebrados - Link - Estadão

Instituições legais e acadêmicas se aliam e desenvolvem serviço online que acaba com os links quebrados

SÃO PAULO – “Page not found”. Poucas coisas na internet são tão irritantes quando se deparar com um link quebrado. Falo daquele momento em que você, leitor, encontra um hyperlink em um texto e clica sobre ele na esperança que seja levado para o assunto ao qual fazia referência, mas a tal página não existe mais, como neste caso. Um grupo formado basicamente por bibliotecas de instituições de Direito (Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Duke, etc), revistas acadêmicas, além da Biblioteca Digital Americana e o Internet Archive – conhecido como o “museu da internet” – se uniram e deram apoio ao desenvolvimento de um serviço que erradica essa mal do mundo web.

Trata-se do Perma.cc, um serviço online desenvolvido dentro da Faculdade de Direito de Harvard que ainda está em beta e que, por isso, tem acesso restrito a usuários, privilegiando-se bibliotecas e editoras.

Como funciona

Quando se gera um link pelo Perma.cc, o serviço faz uma cópia do conteúdo e gera um link inalterável, que leva para uma página com URL diferente da original. Quando um usuário clica em um link gerado via Perma.cc, ele é levado para uma página onde tem duas opções: ir para a página original do link (que pode estar quebrado) ou para a cópia arquivada pelo serviço (permanente).

Quem está feliz

Além de toda a humanidade online, quem mais comemorou a criação do serviço é quem mais sofre com links quebrados: as bibliotecas digitais, além de instituições dos universos jurídico e acadêmico. Um estudo feito em Harvard mostra que, em média, 70% dos links da revista Harvard Law Review e de outras publicações acadêmicas não levam os leitores a lugar nenhum. Além disso, os pesquisadores constataram que quase 50% dos links presentes na página do Supremo Tribunal dos Estados Unidos também estão quebrados. Imagine a quantidade de referências e remissões presentes nesses mundos e você vai entender o tamanho da dor de cabeça dessa gente.

Quando estará liberado a todos?

Não há informações de quando exatamente o serviço do beta, mas por ora é possível deixar o e-mail registrado na lista de espera e… esperar.