Serviços cobram até R$ 360 mil para inflar popularidade de apps - Link - Estadão

SÃO PAULO – A imagem de uma mulher sentada em frente a dezenas de iPhones está circulando em diversos sites na web. O motivo, embora não confirmado, é o de que se trata de uma funcionária de uma “fazenda (farm) de ranking de apps”.

Sua função é o de baixar aplicativos da App Store, desinstalá-los e repetir o processo inúmeras vezes para melhor seu posicionamento no ranking. É possível ver na imagem outra bancada com a mesma quantidade de aparelhos em frente à funcionária.

A foto vem acompanhada de uma imagem que mostra um painel do serviço e o custo de cada um para o cliente.

Por exemplo, para colocar seu app entre 10 aplicativos gratuitos mais populares deve-se pagar uma quantia equivalente a US$ 11,2 mil (R$ 31,6 mil). Para mantê-lo no top 10, são cobrados US$ 65 mil (R$ 183,4 mil) semanalmente. Alguns desses planos, que podem ser mensais, cobram até US$ 129,7 mil (R$ 366,2 mil).

As negociações são feitas através do aplicativo de mensagens QQ, muito popular entre chineses.

Esse tipo de ação é velha conhecida da Apple, que tenta barrar o uso de bots (os chamados computadores-zumbis, usados remotamente para atividades na web, como envio de spam ou ataques para derrubar sites) há pelo menos três anos. A empresa já deixou claro que expulsaria desenvolvedores que apelassem para a prática a fim de obter vantagem no seu ranking.

Embora a imagem não tenha origem confirmada, o fato é que esses tipos de serviços estão disseminados na internet – encontrados sem dificuldades em sites como o Taobao, popular e-commerce chinês.

As informações são do TechinAsia.