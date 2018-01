Serviços do Google sofrem interrupções parciais - Link - Estadão

Seis dos 13 serviços do Google foram afetados; falha no Gmail afetou 0,007% dos usuários

NOVA YORK – O Google está passando por pequenas interrupções em alguns de seus aplicativos mais populares como o Gmail e o Google Drive, informou a ferramenta de buscas, na quarta-feira.

Foto: Mike Blake/Reuters

A companhia revelou em seu site que seis de seus 13 aplicativos estavam enfrentando interrupções parciais.

O problema com o Gmail, por exemplo, está afetando menos de 0,007% dos usuários do serviço de e- mail do Google, que não estão conseguindo acessar suas contas.

O Google afirmou em resposta por pedido de comentário que está atualmente investigando o problema e que vai divulgar a causa uma vez que completar a investigação.

“Para todos aqueles afetados, nós pedimos desculpas – sabemos que contam com o Google para trabalhar para você e estamos trabalhando duro para restaurar as operações normais”, afirmou o Google.

