Servidor - Link - Estadão

O fim do MSN

MS dá adeus a seu tradicional Messenger para concentrar-se no Skype

Após 13 anos de vida, a Microsoft anunciou na semana passada o fim do MSN Messenger, que terá suas funções integradas ao Skype, serviço de voz por IP comprado pela empresa em 2011. O Messenger é o serviço mais utilizado no Brasil, país que só perde para o Vietnã no uso de instant messengers (IMs).

Segundo dados da Comscore, o Messenger lidera o ranking dos IMs mais usados de forma isolada, com 96% deles (no mundo, são 31,2% dos usuários). O Skype tem 4% dos usuários; o Google Talk, 0,5%; e o Yahoo Messenger, 0,3%.

Os números mostram o acesso a IMs por computadores. Segundo Alex Banks, gerente da Comscore no Brasil, esse tipo de serviço está perdendo popularidade e isso se deve ao aumento de uso de ferramentas desse tipo por meio de smartphones e tablets. “É um comportamento que se vê em e-mail e redes sociais também. Tudo está indo para o mobile”, diz. Além disso, o recurso de chat do Facebook e, em menor grau, o Twitter tem afetado para que o uso de IMs tradicionais tenham caído de 75% para 41% dentre os usuários brasileiros, e de 33% para 23% no mundo.

“O Skype oferece tudo em só lugar: voz, vídeo e IM. Estamos incentivando nossos usuários a atualizar o Skype para terem tempo de tornar familiar a experiência, até aposentarmos o Messenger”, disse Piero Sierra, diretor de administração de programas do Skype.

Instagram de perfil

Um Instagram com cara de Facebook: o aplicativo de imagens turbinou sua versão para web antes limitada, adotando páginas de perfil de usuários. A “capa” é similar à timeline do Facebook, mas o mosaico de fotos é dinâmico. É possível curtir e comentar. Para acessar sua conta: instagram.com[nome do usuário].

Para todos

Movimento quer rede Wi-Fi aberta

Entidades ligadas à defesa de direitos na internet lançaram o Open Wireless Movement, movimento para incentivar que as pessoas deixem seus roteadores sem senha. Isso criaria uma grande rede Wi-Fi aberta e gratuita. O projeto era discutido desde 2011.

Disputa

De quem é o acervo do Megaupload?

Uma polêmica envolve o caso de um usuário do Megaupload que tenta na Justiça obter seus arquivos guardados nos servidores apreendidos. Os EUA alegam que, mesmo que ele tenha pago pelo serviço, isso “não é suficiente para definir a propriedade” dos arquivos.

