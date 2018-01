Servidor - Link - Estadão

SÃO PAULO – Amanhã toda a imprensa especializada em tecnologia e os entusiastas voltam os olhos para mais evento de lançamento da Apple. Um mês depois da apresentação do iPhone 5, desta vez espera-se que a Apple mostre um modelo menor do iPad.

Desde julho já se fala que a empresa lançaria um “iPad Mini” – como tem sido chamado – até o fim do ano. Fontes ouvidas pelo site de tecnologia AllThingsDigital, do mesmo grupo do Wall Street Journal, dizem que o iPad Mini terá uma tela de 7,85 polegadas (a do iPad atual tem 9,7 polegadas), deve ser mais fino e usará o novo conector Lightning do iPhone 5. Em agosto, o AllThingsDigital foi o primeiro a noticiar que a Apple faria dois eventos de lançamento, um do iPhone 5, em setembro, e outro do iPad Mini neste mês.

E isso é tudo que se sabe sobre o novo modelo do tablet da empresa. Ao contrário do que ocorreu no lançamento do iPhone 5, quando muitos detalhes já haviam sido vazados, o iPad Mini ainda é uma incógnita. A empresa não comenta os rumores. Mesmo o convite para o evento dá poucas indicações de que ela estaria preparando o lançamento de um novo tablet. A imagem mostra parte do logotipo da Apple sobre faixas coloridas em estilo impressionista e a frase “Temos mais um pouco mais para lhe mostrar” (We’ve got a little more to show you).

O iPad é líder de vendas entre os tablets. De acordo com uma pesquisa da consultoria IHS Suppli, ele teve 69,6% do mercado mundial no segundo trimestre deste ano. Mas os concorrentes como Google e Amazon encontram um espaço livre, lançando tablets de 7 polegadas e mais baratos do que o do iPad.

Ao mesmo tempo que um iPad menor poderia colocar a Apple na liderança entre os tablets mais baratos, uma versão de 7 polegadas contraria a visão de Steve Jobs, morto há um ano. Em 2010, ele havia dito que tablets de 7 polegadas eram muito pequenos e desagradavam ao usuário e não ofereciam nada além do que seus smartphones já faziam. / Filipe Serrano

PRIMEIRA VEZ

Twitter bloqueia conta na Alemanha

O Twitter estreou sua política, reformulada em janeiro, de censurar tweets e usuários apenas no país onde a ordem foi emitida. Foi na Alemanha, com um grupo neonazista, a pedido da polícia local. “Nunca quis retirar conteúdo, mas é bom ter ferramentas para fazê-lo de forma cuidadosa e transparente”, disse o diretor jurídico Alex Macgillivray.

LINUX

Ubuntu 12.1 integra o PC à nuvem

A mais recente versão do sistema operacional baseado em Linux foi lançada na quinta-feira. Gratuito, o Ubuntu 12.1 integra armazenamento online e redes sociais às buscas na própria máquina. O sistema pode ser usado em desktops, laptops e servidores e está disponível para download em ubuntu.com.

RESSURREIÇÃO

Anunciada a volta do Megaupload

Em entrevista à Wired, Kim Dotcom disse que vai lançar uma versão melhorada e mais rápida de seu serviço de compartilhamento de arquivos. O nome do novo site será Mega.

NOVA ACTA

Lei antipirataria ressurge na UE

Depois de ter sido rejeitado por ampla maioria no Parlamento Europeu, o Acordo Comercial Antifalsificação, o Acta, teve trechos inteiros incorporados a outro projeto. O chamado Ceta é um acordo comercial fruto de uma parceria entre Canadá e União Europeia. O projeto será discutido por ministros europeus em meados de novembro, em Bruxelas, durante duas semanas.

