Servidor - Link - Estadão

ELEIÇÕES 2012

Na última semana antes das eleições municipais, separamos cinco sites e aplicativos que ajudam a decidir em quem votar (veja ao lado).

APPS MAIS BAIXADOS

Acompanhe no site do Link o ranking semanal com os mais baixados na App Store.

FOI MAL

Apple se desculpa por mapa do iOS 6

Em carta divulgada na sexta-feira, o presidente da Apple, Tim Cook, pediu desculpas públicas pela má qualidade do aplicativo de mapas da empresa. O app substitui o Google Maps na nova versão do sistema da Apple. Ele recomendou o uso de mapas de concorrentes.

ESTADOS UNIDOS

Instagram supera Twitter no celular

Em agosto, a rede de fotos retrô teve 7,3 milhões de usuários ativos por dia em dispositivos móveis contra 6,7 milhões do Twitter. Os dados são da consultoria ComScore e valem para os EUA. O tempo passado no Instagram também é maior: 44% a mais do que no Twitter.

ESTUDO

Liberdade está em declínio na internet

Feita em 47 países, a pesquisa “Liberdade na Internet 2012”, da Freedom House, mostrou que aumentaram a censura, o bloqueio a sites e ataques físicos a blogueiros. Os piores colocados são Irã, Cuba e China. Estônia e EUA são os primeiros. O Brasil ocupa a 11ª posição.

—-

