Servidor - Link - Estadão

A garota que mudou a escola pelo Facebook, o MIT no Brasil, lei apressada para crimes digitais e Obama

NOVA ESCOLA

Isadora Faber, a garota que criou uma página para relatar problemas no colégio, agora quer mudar a educação no Brasil

SÃO PAULO – No início de julho, a estudante Isadora Faber, de 13 anos, de Florianópolis (SC), resolveu reclamar dos problemas de sua escola no Facebook. O Diário de Classe, nome da página criada, repercutiu na imprensa e, em menos de uma semana, passou de 2 mil para quase 200 mil ‘curtir’ na rede social.

Inspirada pela garota escocesa que postava fotos da merenda escolar, ela criou o diário, que inicialmente falava de problemas corriqueiros: portas, ventiladores e maçanetas quebradas e falta de manutenção na Escola Básica Municipal Maria Tomázia Coelho. “Falei para a minha mãe: ‘acho que vou criar uma página’. E pedi para ela dar uma olhada”, disse Isadora ao Link.

A aluna passou a reclamar da qualidade das aulas postando vídeos – a principal crítica era o professor de matemática. A repercussão não se limitou à internet. A Secretaria de Educação de Florianópolis publicou em nota que determinou uma nova reforma no prédio.

Além disso, diz Isadora, o professor de matemática foi afastado. Ela, que quer ser jornalista quando crescer, incentiva em sua página que outros diários de classe sejam criados por alunos e, otimista, diz: “cada um tem que fazer sua página, na sua escola, eu vou ajudar a divulgar, todos juntos podemos mudar a educação no Brasil”.

MIT vem ao Brasil

O Massachusetts Institute of Technology (MIT), principal instituto de pesquisa em tecnologia e escola de engenharia do mundo, chegará ao Brasil. O acordo final será fechado em janeiro de 2013. A princípio, duas colaboração com instituições brasileiras serão realizadas: uma com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, e outra em Campinas.

O acordo foi costurado em abril, em visita da presidente Dilma Rouseff aos EUA. Espera-se que a presença do MIT promova melhorias no ensino de engenharia, pesquisas conjuntas e incentivos à inovação no país. O reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco, disse que “o MIT nos ajudará a fazer melhor e mais rápido”.

Vai não vai?

Pressa para a Lei de Crimes Digitais

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado aprovou na quarta-feira o projeto de lei 35/2012, que tipifica crimes cibernéticos. O projeto entrou em regime de urgência para ir a plenário no mesmo dia, mas o assunto acabou em briga. Os senadores criticaram a pressa na aprovação e retiraram o projeto da pauta de votação.

PESQUISA

Aparelho captura dados do cérebro

As universidades da Califórnia e de Genebra criaram uma tecnologia que captura dados do cérebro e pode “revelar parcialmente informações privadas e secretas”. Com um aparelho chamado Emotiv, à venda online por US$ 299, os cientistas mostraram a voluntários mapas, bancos e senhas. O Emotiv capta quando um sinal some, o que significa que a pessoa reconheceu algo.

Novos Kindles?

A Amazon marcou um grande evento nesta quinta-feira para lançar um produto. São vários rumores: uma nova versão do Kindle Fire de 7”, outra versão maior, com tela de 10” e até seu próprio smartphone. De concreto, só se sabe que sumiram os Kindles Touch e Fire do site online da empresa. O evento, em Santa Monica (Califórnia), é o primeiro fora de Nova York.

Sim, era o Obama no Reddit. Candidato à reeleição, o presidente dos EUA Barack Obama surpreendeu ao aparecer no anárquico fórum online Reddit

