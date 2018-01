Servidor - Link - Estadão

Amazon não dá datas para Brasil, Ucrânica fecha site de torrents e Acer diz não a tablet da Microsoft

Nada a declarar

“Deixe-me desapontá-los: não tenho novidades sobre a chegada da Amazon no Brasil.” O executivo responsável pelo Kindle, Russell Grandinetti deu as caras na Bienal Internacional do Livre em São Paulo, mas não deixou escapar nenhuma data sobre o início das operações da gigante por aqui, especulada entre outubro e dezembro deste ano. No entanto, o executivo se disse otimista com o mercado brasileiro e apontou o potencial: “Comparado com a extensão desse país, o acesso ao livro é pequeno.” O americano não deixou de cutucar editoras e livrarias conservadoras. “Eles querem ir devagar, mas podem assim não acompanhar o ritmo dos consumidores.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Ucrânia fecha site Demonoid

Um dos principais sites de busca por torrents, o Demonoid, foi fechado. O site havia passado por instabilidades após um ataque DDoS. Seus servidores foram invadidos e, finalmente, foi atingido por intervenção do governo. Acredita-se que a ação teria ocorrido por pressão dos EUA.

Google exibirá e-mails na busca

O Google lançou a versão de testes do Gmail Field, ferramenta que incluirá resultados do Gmail do usuário em suas buscas na página. Ao realizar uma pesquisa logado em sua conta, verá uma lista de e-mails relacionados ao tema ou nome mencionado. Por ora, o cadastro para teste só está disponível para usuários do Google em inglês e as vagas são limitadas.

Acer reprova tablet da Microsoft

A fabricante taiwanesa Acer afirmou que o tablet Surface será prejudicial à indústria de PCs. Pedindo para a Microsoft “pensar suas vezes”, disse que o tablet será ruim para o ecossistema da computação, entrando em competição direta com outros fabricantes de hardware.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 13/8/2012