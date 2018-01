Servidor - Link - Estadão

Praticamente terminou na quinta-feira, 4, a batalha judicial de 18 meses de Julian Assange para não ser extraditado para a Suécia. O fundador do WikiLeaks teve seu último recurso negado pela Suprema Corte do Reino Unido. Ele agora poderá ser extraditado em duas semanas para responder sobre supostos crimes sexuais. Uma vez na Suécia, será decidido se Assange poderá responder o processo em liberdade. Ele ainda não foi formalmente acusado e nega as denúncias. A Suécia disse que Assange seria levado para o país ainda neste mês. Para Assange, o movimento para condená-lo é inteiramente político. Assange tem uma última chance de interromper a extradição, levando seu caso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (CEDH).

MAIS PESSOAL

Um trending topic para cada usuário

Os Trending Topics, assuntos mais comentados do Twitter, poderão ser customizados para cada usuário. Com base na localização e nos seguidores, o algoritmo compilará uma lista bem

mais personalizada.

.EUQUERO

Internet poderá ter mais 2 mil domínios.

Segundo a ICANN, organização que regula a internet, cerca de duas mil propostas foram enviadas para o processo de expansão dos endereços da rede. Há pedidos como “ .Google”, “.lol”, “.music”, “.YouTube” e “.bank”.

ENTRE OS LATINOS

Brasil domina Pinterest

O Brasil é o país latino-americano com a maior audiência no Pinterest. 27,8% dos visitantes são brasileiros. A audiência do Pinterest na América Latina chegou a 1,3 milhão de visitas em abril de 2012.

É GOLPE!

Não curta isso

O aplicativo “Enable Dislike Button” para Facebook, que surge como uma notificação no perfil do usuário, é na verdade mais um vírus. O recurso de ‘não curtir’ não existe na rede social.

PREÇO ALTO

Navegando no IE? Pague mais

A loja virtual Kogan, da Austrália, anunciou que irá cobrar uma taxa de 7% dos clientes que comprarem usando o navegador Internet Explorer 7. Apenas 3% dos clientes usam essa versão – a mais atual é o 9.

—-

