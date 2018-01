Servidor - Link - Estadão

MUNDO 3D

FOTO: Divulgação

O Google está investindo pesado nos mapas. A empresa lançou na quarta-feira, 6, as novas versões de seus aplicativos para celular Google Maps e Google Earth. Agora, eles terão mapas aéreos em 3D e a possibilidade de consultar mapas offline. As vistas aéreas em 3D serão conseguidas através de uma frota de aviões que sobrevoará cidades tirando fotos. As imagens serão usadas para montar um mapa mundial baseado em fotografias. A novidade estará disponível inicialmente apenas para o Google Earth. O Maps terá agora uma opção “offline”: o usuário poderá baixar a parte desejada para o dispositivo que estiver usando e depois consultá-lo sem conexão. Foi exibida também uma “mochila-câmera” (ao lado), que serve para fotografar lugares onde o carro não entra, como o interior de um prédio ou uma trilha.

FOURSQUARE

Menos check-ins, mais informação

O Foursquare não quer mais ser a rede do ‘onde estou’. Sua nova versão, lançada na quinta-feira, 7, privilegia as informações e o sistema de recomendações dos contatos. O acesso a fotos e dicas também ficou mais fácil.

FACESTORE

Facebook lança loja de aplicativos

Ficou mais fácil encontrar aplicativos no Facebook. A rede social lançou o App Center, central para baixar apps para web e também para o celular. Há mais de 500 apps, como Soundcloud, Pinterest e Instagram.

UNIVERSAL

Twitter adota novo pássaro como logo

O Twitter lançou uma nova versão, mais simplificada, de seu passarinho símbolo. A nova ave passa a ser o único símbolo da rede social, que deixa para trás o logo com seu nome inteiro e até mesmo ícone “t”.

INSEGURANÇA

LinkedIn confirma violação de senhas

Mais de 6,4 milhões de pessoas tiveram a senha de seu perfil no LinkedIn descoberta devido a uma falha de segurança da rede social, que admitiu o vazamento e se desculpou pela “inconveniência causada”.

CULTURA LIVRE

Festival discute copyright em SP

Começa nesta terça em São Paulo (e continua nos dias 16, 23 e 26) o ciclo “Copy, right?”, com filmes e documentários que discutem políticas públicas, limites e implicações dos direitos autorais e a cultura livre.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 11/6/2012