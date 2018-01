Servidor - Link - Estadão

Apps, Google Plus Orkut, Acta rejeitada e mais

Estado e iTunes = Aplicativos

O Grupo Estado, em parceria com o iTunes, da Apple, vai dar um presente por dia aos seus leitores ao longo de uma semana. De 5 a 12 de junho, será possível baixar jogos, músicas e aplicativos, alternadamente, de modo que cada um ficará disponível por 24 horas. Os apps poderão ser baixados através do iTunes.

Esses produtos já existem na App Store, mas são pagos. Na semana da promoção, eles serão oferecidos aos leitores do Estado.

Na véspera da liberação de cada música ou aplicativo, o blog do jornalista Daniel Gonzales no site do Link, especializado em aplicativos, informará qual é o conteúdo a ser distribuído que será disponibilizado no dia seguinte.

Na estreia da promoção, nesta terça-feira, o arquivo será uma música de uma banda internacional bastante popular. O último presente, que será dado em 12 de junho, será um aplicativo para o Dia dos Namorados.

O leitor poderá baixar o conteúdo gratuito na plataforma que preferir, seja no computador, smartphone ou tablet.

GOOGLE

Começa integração entre Orkut e Plus

Usuários já poder unificar nome, foto e perfil do Google+ e do Orkut. Também é possível publicar simultaneamente nas duas redes a partir do Plus, se o conteúdo for público.

Após protestos

Acta é rejeitada por Parlamento da UE

O tratado internacional antipirataria que provocou protestos em vários países foi rejeitado pelo parlamento europeu após três influentes comissões votarem contra ele.

