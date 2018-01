Servidor - Link - Estadão

Invadir pode virar crime, apps alternativos, Kutcher de Jobs e o novo Google

Invadir pode virar crime

O vazamento das fotos da atriz Carolina Dieckmann acelerou a aprovação de um projeto de lei que tipifica os crimes de invasão de computadores e o roubo de informações por meio de programas que “sequestram” o computador – prática conhecida como phishing, da qual a atriz teria sido alvo. O projeto foi aprovado pela Câmara na quarta-feira e agora segue para o Senado.

—-

O projeto (PL 2.793/11) propõe uma modificação no Código Penal para tornar crime a invasão de computadores no Brasil e também a clonagem de cartões de crédito e débito.

A pena inicial para quem invade um computador é de detenção de três meses a um ano, mais multa, sugere o texto. Mas há agravantes que podem estendê-la. Se os dados privados (incluindo de empresas) forem divulgados ou comercializados, por exemplo, a pena pode chegar a dois anos e oito meses de prisão, além de multa. A pena também aumenta se a invasão ocorre contra o presidente da República, governadores e prefeitos, além de presidentes do legislativo (federal, estadual ou municipal) e do Superior Tribunal Federal.

O projeto define o crime de invasão como: “Devassar dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, instalar vulnerabilidades ou obter vantagem ilícita”.

O texto ainda propõe que provocar a interrupção de um serviço “informático”, como a internet, seja considerado crime contra segurança dos meios de comunicação.

• O que é a lei: O projeto altera um artigo do Código Penal para definir como crime a invasão de computadores e a transmissão de programas para obter informações (phishing).

• Pena: De três meses a um ano e multa

• Agravantes: (1) Invasão causa prejuízo econômico; (2) Obtenção de dados privados, incluindo informações sigilosas de empresas

Kutcher de gola rolê

Saiu a primeira foto de Ashton Kutcher vestido como Steve Jobs para um filme independente. Já Aaron Sorkin, roteirista de A Rede Social, vai adaptar a biografia oficial de Jobs em uma produção da Sony.

Busquem conhecimento

Google reformula buscas nos EUA

Um novo recurso do do Google nos EUA, o Knowledge Graph, vai reunir informações direto na página de resultados.

Cópia ilegal

Software pirata é maior nos Brics

Os Brics estão no topo do relatório anual da Business Software Alliance. O Brasil vem em quarto, com índice de 63%.

—-

