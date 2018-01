Servidor - Link - Estadão

Foxconn sem água, Cispa quase lá, Apple viola e magnatas atrás de combustível no espaço

Fábrica da Foxconn em Jundiaí. FOTO: Andre Lessa/AE

Foxconn quase parou

Desta vez não foi na China, mas bem perto de São Paulo, em Jundiaí, no interior paulista. A Unidade Anhanguera da taiwanesa Foxconn, local onde são montados os iPhones no Brasil, foi acusada de más condições de trabalho. O Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí e Região apontou problemas no abastecimento de água, na alimentação e no transporte fretado.

Se a empresa não resolvesse esses problemas até dia 3 de maio, os trabalhadores ameaçavam entrar em greve.

Na quinta-feira passada, a empresa divulgou um comunicado em resposta às denúncias. Disse que faltou água “na região” e que os problemas do restaurante e do transporte estavam sendo resolvidos.

Ao final da nota, a Foxconn ressaltou “seu compromisso em proporcionar condições de trabalho adequadas para todos os colaboradores.”

O diretor do sindicato, Evandro Santos, em entrevista ao Link, reconheceu que a empresa tem demonstrado boa vontade para atender às reivindicações. “A greve pode acontecer, mas como último recurso”, comentou.

CONTROVERSO

Cispa é aprovada na Câmara dos EUA

A Câmara de Deputados dos EUA aprovou na quinta-feira, a Cispa, polêmico projeto de lei que permite às empresas de internet entregar dados confidenciais dos usuários ao governo. O projeto foi apoiado por Google e Facebook. A Casa Branca se opõe e ameaça vetá-lo. A proposta vai para o Senado.

PRELIMINAR

Apple viola patente da Motorola, diz juiz

Um juiz decidiu que a Apple infringiu uma patente da Motorola em iPhones e iPads. O caso corre na Comissão de Comércio dos EUA. Pela a decisão preliminar, houve desrespeito à patente de eliminação de barulho e outras interferências durante transmissões de voz e dados.

