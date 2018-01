Servidor - Link - Estadão

Samsung Store, Rapidshare lança guia antipirataria, Apple e a ‘energia suja’, leilão 4G

FOTO: Divulgação

Samsung abre loja própria em SP

A primeira Samsung Store do País abre na quarta-feira, no shopping Higienópolis. Serão mais de 40 produtos. Outras cinco lojas serão abertas no Brasil até o fim do ano.

Rapidshare lança guia antipirataria

Depois do fechamento do Megaupload, o Rapidshare, serviço de upload e download de arquivos, se esforça para criar uma imagem positiva. A última iniciativa foi a criação de um manifesto antipirataria para os outros serviços do tipo, os chamados “cyberlockers” (como o Mediafire e o 4shared). O texto prevê, por exemplo, que conteúdos infratores sejam removidos imediatamente e que contas de usuários podem ser encerradas mesmo sem provas – “um número suficiente de chamados feitos por detentores de direitos autorais” é suficiente.

Greenpeace: Apple usa ‘energia suja’

A “nuvem” da Apple é uma das mais sujas de acordo com um estudo do Greenpeace. Na Apple o carvão é responsável por mais da metade da energia demandada por seus data centers que controlam os serviços online. Foram analisadas 15 empresas.

Leilão do 4G será em 12 de junho

O leilão de frequências para telefonia de quarta geração (4G) e da internet móvel rural vai ocorrer no dia 12 de junho. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, confirmou que o edital deve ser publicado nesta quinta-feira. A fórmula do processo de licitação foi aprovada no dia 12 pela Anatel, mas as datas ainda não haviam sido divulgadas. Os valores mínimos de cada lote também ainda não foram anunciados porque dependem ainda de análise que será realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).