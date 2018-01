Servidor - Link - Estadão

GEO-PROIBIDO

App que localiza mulheres é banido

O Foursquare decidiu bloquear sua API para o aplicativo Girls Around Me. Ele usava check-ins do Foursquare e informações do Facebook para mostrar as mulheres ao redor do usuário. O aplicativo também foi removido da App Store, da Apple. A empresa russa que criou o aplicativo diz que não usa nenhum dado que não tenha sido fornecido pelas próprias usuárias.

JÁ DEU

Evento Web 2.0 Summit é adiado

A conferência Web 2.0 Summit, que ocorre há oito anos, não vai ser realizada em 2012 e foi adiada indefinidamente. Desde 2004, os organizadores Tim O’Reilly (criador do termo web 2.0) e John Battelle propagaram a ideia de uma segunda fase da internet, focada na produção de conteúdo por usuários.

DESFALQUE

EMI cancela acordo com o Grooveshark

A gravadora EMI cancelou o contrato de licenciamento com o site de música Grooveshark. Era a única grande gravadora que tinha acordo com o serviço. Segundo o Cnet, a EMI alega que o site não cumpriu sua obrigação financeira. O site enfrenta processo de outras gravadoras por violação de copyright.

50 MI

de downloads, foi o número de vezes que o Draw Something foi baixado em 50 dias

88%

dos donos de tablets usam o aparelho ao mesmo tempo que assistem à TV nos EUA

Steve Jobs, eu?

O ator Ashton Kutcher, de 34 anos, foi escolhido para representar Steve Jobs nos cinemas. O filme Jobs, do diretor Joshua Michael Stern, conta a história do fundador da Apple.

