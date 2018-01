Servidor - Link - Estadão

A visita do chefe

O CEO da Apple, Tim Cook, visitou uma linha de montagem da Foxconn na China em sua primeira visita ao país, segundo maior mercado da empresa americana.

Depois de uma auditoria feita pela Associação do Trabalho Justo identificar práticas abusivas contra os trabalhadores da Foxconn, a montadora e a Apple fecharam um acordo para melhorar as condições de trabalho dos mais de 1,2 milhão de operários que montam iPads e iPhones. Entre as medidas estão a contratação de dezenas de milhares de novos operários, a eliminação de horas extras ilegais, a melhora do protocolo de segurança e das condições de moradia e o conforto.

Em reunião com Cook, Li Keqiang, o primeiro-ministro chinês, que deve se tornar o primeiro-ministro do país no ano que vem, pediu que a empresa dê mais atenção às condições dos trabalhadores e prometeu que a China vai fortalecer a proteção dos direitos intelectuais – a Apple briga na Justiça com uma pequena empresa chinesa pelo uso da marca iPad.

CURTIR À VENDA

Criminosos lucram vendendo ‘likes’

Um golpe criado por brasileiros infectou PCs para usá-los remotamente e curtir páginas de empresas interessadas no Facebook. Por R$ 50 comprava-se mil “likes”; por R$ 3.990, os criminosos geravam até 100 mil “likes”. A equipe de segurança da Kaspersky Lab descobriu e desarticulou o esquema depois de expor na internet os detalhes e o endereço do responsável, de Goiânia.

DO ESPAÇO

Brasil terá banda larga por satélite

O Brasil se prepara para construir e lançar um satélite geoestacionário de comunicação que vai permitir acesso à banda larga em todos os municípios do País. O anúncio foi feito pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp. O governo federal deve abrir neste mês o edital de licitação internacional para o projeto. O custo é estimado em mais de R$ 750 milhões.

PRESS START

