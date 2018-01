Servidor - Link - Estadão

Campus Party em PE, SXSW, a rede social da Zynga e o Twitter vendendo tweets

Edição em Pernambuco está agendada para julho. FOTO:Reuters

Campus Party em Pernambuco

A Campus Party vai ter uma segunda edição anual fixa no Brasil. Vai acontecer em Pernambuco, em julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento terá capacidade para receber 2.500 acampados. A intenção é que a Campus Party Pernambuco aconteça todos os anos, na metade do ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A ideia surgiu em novembro de 2011 a partir de uma confluência de interesses por parte de campuseiros (nome dado aos participantes do evento, que recebe cerca de 7 mil pessoas, sendo que dessas mais de 5 mil acampam no local) e do diretor da maior patrocinadora da CP, a Telefônica.

EUA: SXSW cada vez mais tecnológico

Começa na sexta-feira o festival South by Southwest (SXSW), realizado em Austin, Texas. Além de bandas de todo o mundo, o evento tem um espaço crescente dedicado à cultura digital. Nesta edição, o SXSW Interactive terá encontro de startups, hackathons e debates e palestras de Baratunde Thurston, blogueiro político, e da antropóloga Amber Case.

Zynga cria rede social

A produtora de jogos sociais no Facebook, como Castleville e CityVille, estreia em fase de testes sua própria rede social para games. Batizado anteriormente de Project Z, o projeto da Zynga é tornar o seu site zynga.com em um destino para pessoas que querem jogar e se relacionar com outros usuários com quem não estão necessariamente ligados por uma relação de amizade.

Twitter vende tudo

O Twitter vendeu o acesso ao seu banco de dados a duas empresas de pesquisa que vão revender as informações dos usuários (de perfil, de localização, tweets) para clientes que dispostos a pagar pela exploração desses dados.

Facebook diz que não

Boatos se espalharam pelo Facebook alertando sobre a publicação no Google de comentários pessoais feitos na rede. O Facebook negou e disse garantir que apenas as pessoas que estão logadas podem ver os comentários.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 05/3/2012