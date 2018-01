Servidor - Link - Estadão

SUPER MARIO BLOCO

Cogumelos verdes e muitos bigodes tomaram as ruas de Santa Tereza, no carnaval carioca, na passagem do Super Mario Bloco, que saiu ao som das músicas do jogo em versão marchinha.

Usuário do Safari processa o Google

Um usuário do browser Safari entrou com uma ação contra o Google por violação de privacidade. No dia 17, a empresa confessou acompanhar a navegação dos usuários do navegador, que por padrão bloqueia o acesso a cookies. O Google usou uma brecha para verificar se pessoa tinha conta do buscador, o que burla as regras da Apple. A Microsoft também acusou o Google de rastrear informações no Internet Explorer. O Google disse que as regras do IE são “impraticáveis”. O Facebook também confessou burlar as configurações de privacidade.

Google faz óculos com acesso à rede

O futurístico par de óculos que o Google desenvolve em seu laboratório será colocado à venda no fim deste ano, segundo o New York Times. O acessório dá ao usuário o poder de monitorar ambientes em tempo real. De acordo com a reportagem, ele virá com uma câmera de baixa resolução capaz de exibir informações sobre locais, edifícios e amigos que estejam nas redondezas. Ele deve custar entre US$ 250 e US$ 600, ter sistema operacional Android e acessar a internet provável que acesse a internet por meio de conexão 3G ou 4G e venha com GPS.

“GOOGLE NUN TRADUKAS”

É isso mesmo. O Google Translate agora traduz para o esperanto, a língua criada no século 19 para ser internacional.

Beatles no celular

Ringtones são um modelo de negócio do começo da década passada. Mas só agora os Beatles entraram nessa. A banda licenciou 27 músicas para serem usadas como ringtones no iTunes. O disco 1, de 2000, foi todo convertido em toques de 30 segundos.

APPLE SOB ATAQUE

Depois de não conseguir barrar as vendas do iPad na China, a Proview, empresa asiática que diz ser dona da marca iPad, entrou com processo no Tribunal Superior do Estado da Califórnia. A empresa alega que a Apple cometeu fraude ao usar outra companhia, a IP Application Development, para comprar a marcar iPad, em dezembro de 2009, por US$ 55 mil, segundo o Wall Street Journal. Para a Proview, a Apple agiu com má fé ao adquirir a marca por meio da IP Application e não explicar a verdadeira proposta da compra.

U$ 1,78/HORA

É isso que os trabalhadores que fazem o iPhone ganham. Para montar um aparelho, são necessárias 24 horas. Os dados foram recolhidos pela TV ABC em visita à fábrica da Foxconn. O analista Horace Dediu, blogueiro e ex-gerente de desenvolvimento de negócios da Nokia, estimou que cada aparelho tem um custo de mão de obra entre US$ 12,5 e US$ 30. Os valores são mais altos que estimativas anteriores, de US$ 8.

Dropbox vai salvar fotos do celular

O Dropbox ganhou um novo recurso de upload de fotos para smartphones Android. A ferramenta, que deve chegar ao iPhone no futuro, permitirá salvar automaticamente as fotos tiradas no celular na conta do Dropbox. As fotos então podem ser acessadas no computador ou outro aparelho.

Tim é proibida de vender linha em PE

A Tim foi proibida pela Justiça de Pernambuco de vender novas linhas ou fazer a portabilidade numérica de clientes de terceiros no Estado por no mínimo 30 dias. A ordem se baseia em uma ação civil pública movida pela OAB-PE e pela Associação em Defesa da Cidadania e do Consumidor.

Sony quer controle como o Kinect

A Sony está tentando patentear um controlador tipo Kinect, segundo o site Eurogamer. O Kinect é da Microsoft. Em outubro do ano passado, a empresa deu entrada em um pedido de patente para um “ambiente de jogo interativo tridimensional controlado pelo usuário”. O responsável foi Richard Marks, inventor do PlayStation Eye, a câmera com sensor de movimentos da Sony.

