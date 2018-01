Servidor - Link - Estadão

Holanda bloqueia o Pirate Bay

Um tribunal holandês ordenou que as duas principais operadoras de internet do país bloqueiem o acesso de todos seus usuários ao site PirateBay. Na Finlândia, onde o site também está parcialmente inacessível, a organização antipirataria autora do processo que pediu o bloqueio diz ter recebido uma carta do grupo hacker Anonymous contendo ameaças de bomba em represália.

Música em grupo chega no Facebook

A ferramenta que permite ouvir música entre os amigos do Facebook começou a funcionar na rede social. A novidade, disponível apenas nos Estados Unidos, havia sido anunciada pelo fundador Mark Zuckerberg em setembro. Usuários de serviços de música online por streaming como Spotify e Rdio poderão compartilhar o que ouvem e escutar músicas com outros usuários por meio do Facebook.

Multidão na frente de uma Apple Store em Pequim. A chegada do iPhone 4S na China causou tanto tumulto na sexta que a Apple suspendeu a venda.

FOTO: Reuters

