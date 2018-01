Servidor - Link - Estadão

O presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, disse uma vez que Vinton Cerf era uma das pessoas mais importantes da história – não apenas da computação. Criador do padrão TCP/IP e apontado como um dos pais da internet, Cerf é respeitado quando o tema são as redes. Em um artigo publicado no jornal New York Times, Vint argumentou em favor de uma tese polêmica que contraria a ONU: para ele a internet não deve ser considerada um direito fundamental do homem. O argumento dele é de que o acesso às redes é apenas um meio para que o cidadão alcance seus direitos, mas não um direito.

Países como Finlândia e França garantiram a tutela legal à rede, assim como a ONU, depois de governos como o do Egito terem impedido a conexão em seus países.

Vice-presidente do Google desde 2005, Cerf diz que um caminho possível para o entrave seria garantir o acesso à internet por uma lei civil de universalidade, assim como é o telefone. O professor de Direito da FGV-RJ, Carlos Affonso, avalia que Cerf deixa a sensação de querer tirar a aura política da internet em tempos de Sopa – o projeto americano antipirataria – e colocá-la apenas sob uma guarda técnica, a dos “criadores de tecnologia”. Affonso lembra que a internet, apesar de técnica, gera “um meio altamente político, com consequências sociais e econômicas graves”./ MURILO RONCOLATO

Google fura própria regra e se pune

A empresa considerou ilegal a prática de “links pagos”, na qual usuários são pagos para criar conteúdo com links para um site e melhorar sua posição nos resultados das buscas. Mas o Google fez isso para promover o Chrome. Foi descoberto. Pena: reduziu seu PageRank manualmente por 60 dias.

Twitter autentica um perfil ‘fake’

O Twitter confirmou por engano a autenticidade da conta de Wendi Deng, esposa do dono da News Corp., Rupert Murdoch. O perfil ficou com o selo de “verificado” por um dia e foi o suficiente para conquistar mais de 95 mil seguidores. Rupert, por sua vez, criou um perfil (real) na rede no início deste mês.

Siri dobra consumo de dados do iPhone

Um estudo apontou que o uso do sistema de reconhecimento de voz do novo iPhone transformou o aparelho em uma dor de cabeça para as operadoras. O iPhone 4S gasta quase o dobro de dados que o iPhone 4, e ainda sai na frente do 3GS (o triplo) e do tablet iPad.

Grupo hacker rouba código de antivírus

Apple não quer bonecos de Jobs

A fabricante chinesa In Icons começaria a vender bonecos réplicas de Steve Jobs por US$ 100 nos EUA. A Apple tenta impedir e acusa a empresa de violar direitos autorais

