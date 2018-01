Servidor - Link - Estadão

Cometemos um monte de erros

Facebook assina acordo em que promete ser mais transparente em relação à privacidade

O mundo inteiro sabe que as políticas de privacidade do Facebook são obscuras. Vão desde práticas como mudar repentinamente as configurações sem avisar os usuários até rastreá-los mesmo fora da rede social.

E, agora, as falhas foram assumidas por Mark Zuckerberg. Ele disse que o Facebook “cometeu um monte de erros” em um post em seu blog.

Mas a situação pode mudar. Ou ficar mais clara. O Facebook assinou um acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês), uma agência regulatória dos Estados Unidos, sobre as políticas de privacidade da rede social. A principal acusação contra o site é que ele mente – ou não cumpre suas próprias promessas.

O Facebook se comprometeu a adotar uma política mais clara sobre a maneira como lida com os dados dos usuários e a submeter-se a uma auditoria independente pelos próximos 20 anos. A partir de agora, o site terá de ter a permissão expressa dos usuários antes de fazer qualquer mudança. Há vários pontos no acordo – se o Facebook violá-los, terá de pagar uma multa de US$ 16 mil por dia. O acerto é parecido com o que o Google fez sobre o Buzz, que também sofreu críticas sobre sua privacidade.

O Facebook avisou que criará dois novos cargos para cuidar dos problemas: Eric Egan será o novo executivo responsável pela área de política e privacidade, cuidando de questões governamentais e questionamentos públicos, e Michael Richner cuidará da área de privacidade e produtos, garantindo que os princípios sejam cumpridos.

“A coisa mais importante é garantir que a privacidade do usuário vá adiante, e nós acreditamos que esse acordo faz isso”, disse Jon Leibowitz, presidente da comissão, em uma conferência sobre o acordo. “E ele também permitirá ao Facebook tomar atitudes e criar mais serviços e ferramentas. Nada nessa ordem impedirá o Facebook de inovar”.

A agência disse que o Facebook adota práticas enganosas repetidamente. Entre elas, lista a instituição, o site mudou repentinamente seu site no final de 2009 sem avisar os usuários. As mudanças tornaram públicas informações que eram originalmente restritas pelos usuários (visíveis, por exemplo, apenas para seus amigos).

A FTC também diz que o Facebook tem aplicativos criados por terceiros que dizem ter acesso apenas a algumas informações dos usuários. Mas, na verdade, podem acessar praticamente todos os dados pessoais dos usuários – mesmo os que não são necessários para a atividade do app. A agência reclama que os usuários teoricamente podem optar por compartilhar informações apenas com os amigos. A restrição, porém, não impede que os dados sejam utilizados por apps usados pelos amigos.

E diz que o Facebook certifica a segurança dos aplicativos que rodam em sua plataforma, mas que, na prática, não faz isso, além de dizer não compartilhar informações dos usuários com anunciantes, embora este seja seu modelo de negócios.

A FTC também lista que a rede social garante apagar as informações quando os usuários deletam suas contas, mas, no entanto, deixa tudo armazenado em seus servidores.

Outra novidade sobre o Facebook ocorreu na sexta-feira, quando a principal executiva do site, Sheryl Sandberg, anunciou a abertura, no ano que vem, de um escritório de engenharia em Nova York, ao lado do prefeito da cidade, Michael Bloomberg. /Tatiana de Mello Dias

Napster (1999-2011)

É verdade que já faz alguns anos que o Napster deixou de ser o Napster – aquele site que revolucionou a maneira como compartilhamos conteúdo. Mas, mesmo perseguido e processado por gravadoras e até pelo Metallica, o site ainda estava no ar. Vinha operando como um serviço legal de troca de arquivos desde 2003. Agora, porém, está oficialmente extinto.

O Napster pertencia à BestBuy desde 2008 (a rede de lojas comprou o serviço por cerca de US$ 121 milhões).

Em outubro deste ano, o serviço foi vendido para o concorrente Rhapsody. Os assinantes do Napster foram transferidos, mas o serviço se manteve com a mesma cara.

O acordo foi finalizado na quinta-feira. Agora, ao acessar o site do Napster, o usuário recebe um aviso sobre a compra e um convite para participar do Rhapsody (que não funciona no Brasil).

Robô Mole

O QUE É ISSO: É o Multigait, um robô desenvolvido na Universidade Harvard

COMO É: Inspirado em estrela-do-mar e lula, é mole. Rasteja, ondula, se espreme

PARA QUE SERVE: O fato de ele ser mole coloca-o na frente de seus correlatos duros, que têm movimentos limitados. Ele usa sua malemolência para transitar por terrenos acidentados

COMO SE MEXE: Suas ações são controladas por ar comprimido. Ele é, portanto, um robô mole pneumático. É feito com materiais elásticos e tem câmaras que inflam de ar

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/9N0eEZwrUHg" width="560" height="315" wmode="transparent" /]

Chrome desbanca Internet Explorer

O Chrome, browser do Google, desbancou o Internet Explorer (da Microsoft) e agora é o programa mais usado para navegar na internet no Brasil, segundo a empresa de análise de dados StatCounter. No mundo, o Chrome virou o segundo mais usado, posto antes ocupado pelo Firefox.

Segundo a pesquisa, em novembro o Chrome foi usado em 39,81% dos acessos, enquanto o IE foi usado em 34,43% deles.

O Firefox, da fundação Mozilla, foi usado em 23,83% dos acessos. O Safari, da Apple, teve participação de 1,9%; e o Opera, 0,5%.

Comparando com o mesmo mês de 2010, o IE teve queda de 23,3%, o Chrome teve aumento de 48,7% e o Firefox, até então o maior concorrente do Chrome, teve uma queda menor, porém contínua, embora mostre uma leve recuperação no último mês.

Comercial. A chegada do Chrome à primeira posição no Brasil coincide com uma recente campanha – veiculada desde setembro na TV aberta – para promover o navegador do Google. Nesse período o Chrome ganhou quase 10 pontos porcentuais de participação no País.

Além do Brasil, o Chrome é o mais usado em outros 28 países entre os 228 analisados pelo StatCounter, incluindo Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Venezuela, além do Chile. O primeiro país em que ele conquistou a primeira posição foi a Albânia, em setembro de 2010.

Entre as regiões analisadas (África, América do Norte, América do Sul, Antártica, Ásia, Europa, Oceania), a América do Sul é a única em que o Chrome é o navegador mais usado. Mundialmente, ele é o segundo mais popular, atrás do IE e pouco acima do Firefox. /Filipe Serrano

World of Warcraft em português

A Blizzard anunciou na quarta-feira o lançamento oficial das versões em português do jogo World of Warcraft (WoW), a criação de dois servidores brasileiros e a inauguração de formas de pagamento nacionais.

Antes, para jogar o World of Warcraft, era preciso pagar US$ 15 mensais (com cartão de crédito internacional) e criar perfis nos servidores norte-americanos.

