Servidor - Link - Estadão

GOOGLE MUSIC

O Google enfim lançou sua loja de música, o Google Music, que funcionará nos EUA por meio da loja de aplicativos Android Market. O serviço está disponível para celulares e tablets que usam o sistema da empresa e ainda permitirá o armazenamento de até 20 mil músicas em uma espécie de biblioteca online, nos servidores do Google, acessível também em PCs. Dessa forma, a empresa espera que os usuários ouçam suas músicas a partir de qualquer aparelho. O acervo inicial da loja é de 13 milhões de faixas de artistas das gravadoras parceiras (as majors Universal, Sony e EMI, além de selos independentes). O Google Music também terá um espaço chamado de Artist Hub em que artistas independentes criam perfis e podem vender suas músicas diretamente aos usuários do Google, que fica com 30% da receita das vendas.

iPeneira. A Microsoft chamou um DJ para agitar a inauguração de uma loja da marca em McLean, nos EUA, e divulgou uma foto em que o laptop do DJ, um MacBook Pro, foi toscamente disfarçado com um adesivo. FOTO: Divulgação

PAGAMENTOS

PayPal cria app para o Facebook

O PayPal, um dos serviços de pagamentos online mais populares, inaugurou um aplicativo dentro do Facebook que permite enviar valores em dinheiro entre amigos por meio de cartões virtuais. O aplicativo, chamado de Send Money, também funciona no Brasil e exige que o usuário indique o e-mail da pessoa que vai receber o pagamento. O app é semelhante ao serviço de pagamento por e-mail que o PayPal opera, cobrando uma taxa pelo envio e pela retirada.

ITUNES 1

Loja pode chegar ao Brasil este ano

O rumor de que a loja de apps e player de músicas da Apple viria de vez para o País ganhou força após um colunista da Época publicar que a empresa tem planos de abrir dois escritórios em São Paulo no mês que vem.

ITUNES 2

Arquivo online começa a funcionar

Cinco meses depois, o iTunes Match foi inaugurado. O serviço permite que os usuários guardem músicas baixadas fora da iTunes Store nos servidores da Apple e as ouçam em aparelhos conectados ao iCloud.

PARCERIA

Skype e Facebook terão videochamada

O Skype, serviço de voz por IP comprado pela Microsoft, permitirá que usuários façam chamadas de vídeo a amigos no Facebook. O recurso gratuito está disponível para download e é compatível com Macs e PCs .

TUDO ONLINE

A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Acesso à Informação, que obriga órgãos federais, estaduais, distritais e municipais dos três Poderes a publicarem informações públicas na internet. “Todos os brasileiros sem exceção poderão consultar documentos produzidos pela Administração Pública”, explicou a presidente acrescentando que, em seis meses, todos os órgãos públicos terão de publicar informações na internet sobre sua atuação, gestão e disponibilidade orçamentária.

‘ALÔ? AQUI É TIM COOK’

David Siqueira não esperava realmente receber alguma resposta nem por e-mail. Usando o aplicativo nativo que toca músicas no seu iPad, o ilustrador e designer de 24 anos percebeu que era difícil notar quando o botão Shuffle, que faz com que as músicas sejam tocadas em ordem aleatória, estava acionado. O bug foi um dentre vários corrigidos após a atualização do sistema operacional utilizado, o iOS, atualmente na versão 5. Na segunda-feira passada Siqueira enviou um e-mail para Tim Cook, o CEO da Apple, e fez observações sobre a falha e sugeriu melhorias. O e-mail dizia: “Olá, Sr. Cook, escrevo para informá-lo sobre um problema que estou enfrentando com a nova interface para o player de música do iPad”. No dia seguinte, Siqueira recebeu uma chamada estranha no celular. Atendeu. “Bom dia. Estou falando com David? Meu nome é Tim Cook, CEO da Apple, estou ligando para te agradecer”, teria dito a voz do outro lado da linha em um inglês claro. Cook agradeceu o aviso e disse que acionaria a equipe para resolver o problema. Por meio da assessoria no Brasil, a Apple não confirma a ligação ou se Tim Cook tem a prática de telefonar para fãs da marca.

