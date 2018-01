Servidor - Link - Estadão

Anonymous versus narcotráfico

O grupo hacker Anonymous voltou atrás e cancelou a operação que prometia divulgar a identidade de membros do grupo Los Zetas, um dos mais poderosos – e violentos – cartéis de drogas do México. A ação estava marcada para o sábado, mas foi publicamente cancelada por porta-vozes do grupo através de comunicado enviado ao jornal mexicano Milenio.

“Nós podemos ser administradores irresponsáveis que condenam os participantes (da Operação Cartel) à morte. Nós discutimos muito o assunto e todos decidimos cancelar a operação”, disseram dois membros do grupo ao jornal. Segundo eles, a ameaça foi feita em nome do grupo, mas não tem o apoio do coletivo de hackers, que desde já se exime de qualquer responsabilidade por conteúdos relacionados ao cartel que venham a ser publicados.

O cancelamento da ação veio na hora certa, pois, de acordo com a empresa de inteligência Stratfor, a simples ameaça feita pelos hackers possivelmente vai resultar em violência. Em um relatório publicado na terça-feira, a empresa afirma que “há relatos que mostram que o grupo Los Zetas está colocando seus próprios peritos em computadores para localizar as pessoas envolvidas na campanha online contra o cartel, o que indica que o grupo criminoso está levando as ameaças muito a sério. Os envolvidos enfrentam grande risco de lesão, rapto e morte – a julgar pela forma como os Los Zetas lidaram com ameaças no passado”.

Mesmo com o desmentido feito pelos que seriam os porta-vozes do grupo, alguns membros ainda sustentam que a Operação Cartel aconteceria no dia marcado. Pelo Twitter, o hacker Sabu afirmou que a Operação Cartel está mais viva do que nunca. “Nossa guerra é contra a corrupção nos dois lados do espectro. Vamos à guerra!”, escreveu.

(China Daily/REUTERS)

Felizes com os piratas

“São 100 milhões de downloads do Angry Birds na China este ano”, disse Peter Vesterbacka, CEO da finlandesa Rovio, desenvolvedora do jogo. “A procura por produtos físicos é imensa. É claro que queremos vender produtos oficialmente licenciados. Mas, ao mesmo tempo, ficamos felizes com o fato de a marca ser tão amada. Hoje, é a marca mais copiada na China.”

Falando ao site TechCrunch, Vestebacka disse que há planos de lojas próprias, serviços, brinquedos, curtas e longas de animação. Muitas ideias para estes produtos poderão vir das criações piratas. Para o executivo, boa parte desses lançamentos deve acontecer na China primeiro. “Queremos ser mais chineses que as empresas chinesas.” Já há, na China, um parque temático pirata Angry Birds.

Tribunal decide extraditar Assange

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pode ser extraditado da Grã-Bretanha para a Suécia por conta da alegação de crimes sexuais, decidiu a Alta Corte de Londres na quarta-feira, 2, rejeitando o recurso de Assange contra a ação.

Autoridades suecas querem interrogar o homem de 40 anos sobre acusações de estupro e violência sexual contra duas ex-voluntárias do WikiLeaks. O advogado de Assange disse que considerava fazer uma apelação. Ele tem duas semanas para recorrer em relação a isso. Um juiz britânico havia aprovado o primeiro pedido da Suécia para a extradição de Assange, perito em informática, em fevereiro. Os advogados do acusado afirmam que o pedido da Suécia é legalmente falho e que o ato sexual havia sido consensual.

YouTube lança cem canais exclusivos

O Google anunciou o lançamento de cem canais de programação original no YouTube. O conteúdo será fornecido por parceiros como Madonna, Jay-Z, Ashton Kutcher e o Wall Street Journal. A ideia é que os novos canais disputem público e receita publicitária com a TV tradicional. A ação marca uma significativa mudança de foco do site: de conteúdo gerado por usuários para programação exclusiva.

Apple reconhece falha no iOS 5

Apple reconheceu que o iOS 5, a última versão de seu sistema operacional para aparelhos móveis, possui alguns erros que reduzem a vida útil da bateria dos dispositivos. A empresa afirmou que em poucas semanas vai lançar uma atualização de software para corrigir o problema. Alguns usuários também estão se queixando de problemas de eco quando usam o iPhone 4S com fone de ouvido.

—-

Leia mais:

• Muito além do game: um ano de Kinect

• Quem está de que lado

• Link no papel – 07/11/2011