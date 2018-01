Servidor - Link - Estadão

INFÂNCIA CONECTADA

O Comitê Gestor da Internet divulgou uma pesquisa que avalia o uso de tecnologias da informação e comunicação pelo público infantil.

• 25% das crianças entre 5 e 9 anos de idade que acessam a internet no Brasil já sentiram medo ou perigo quando estavam em ambiente online.

• 40% utilizam a rede sem acompanhamento dos pais ou outro responsável. As mães normalmente são as que mais acompanham seus filhos – 35%.

• 12% já conheceram alguém pela internet e 6% já foram alvos de piadas ou brincadeiras.

• 90% das crianças usam a internet para jogar games, enquanto 45% buscam assuntos relacionados à escola e 42% brincam em sites que tenham desenhos.

ANONYMOUS

Monitoramento hacker

O Anonymous precisa ser monitorado. É a conclusão de um relatório escrito por um órgão ligado ao Ministério da Segurança Interna dos EUA e vazado para a internet. Hackers ligados ao grupo voltaram a chamar a atenção do governo dos EUA por causa dos protestos contra o capitalismo financeiro, que reúne manifestantes em Wall Street, em Nova York. O estudo faz uma análise detalhada das origens, atividades e motivações políticas do grupo, detalhadas ano a ano.

PROTESTO

Wikipedia da Itália está em greve

O grupo que mantém a enciclopédia no país tirou o conteúdo do ar em protesto à proposta da “lei de escutas telefônicas”, que pode, segundo eles, comprometer os principais pilares que sustentam a Wikipedia (neutralidade, liberdade e checagem de seu conteúdo).

DECISÃO

Microsoft não vai mais fabricar Zune

A Microsoft confirmou que deixará de fabricar a linha de leitores multimídia Zune e que o produto móvel que concentrará as atenções da empresa será o Windows Phone.

ADIADO

Samsung e Google adiam novo celular

Após a morte de Steve Jobs, Samsung e Google adiaram o evento que fariam amanhã nos EUA. Era esperado o lançamento de um novo celular com a próxima versão do Android.

BLOG

Mais um | Filipe Serrano, editor-assistente do Link, estreou no site do caderno, blog que leva seu nome e em que vai acompanhar novas ideias e negócios na internet. “Espero conseguir mostrar um pouco das histórias desses novos projetos e, quem sabe, estar entre a meia dúzia de repórteres que viu um novo grande empreendimento da internet surgir”, diz.

