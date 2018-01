Servidor - Link - Estadão

Facebook tira a liderança do Orkut

O Facebook se tornou a rede social mais acessada no Brasil no mês de agosto, superando o rival Orkut, do Google, de acordo o Ibope Nielsen. O Facebook atingiu 30,9 milhões de usuários únicos no mês e o Orkut, 29 milhões de acordo com os cálculos, que incluem acessos de casa e do trabalho. O dado não considera as visitas feitas a partir de computadores em lan houses e telecentros, nem de celulares e tablets. Segundo o instituto de pesquisa, o Twitter também têm crescido e teve 14,2 milhões de usuários ativos em agosto.

Tablet, só pós pago

Reportagem do Estado revelou semana passada que operadoras bloqueiam a internet de chips pré-pagos em tablets, o que é ilegal. A Anatel promete tomar medidas para impedir o bloqueio.

Windows 8 inicia em 8 segundos

A próxima edição do sistema operacional da Microsoft terá um modo de arranque rápido. Com ele, Windows 8 age como se estivesse em ‘hibernação’: o que está na memória é gravado no disco, com uma pasta que guardará apenas informações necessárias para o sistema.

Yahoo: Pelo telefone, Carol Bartz é demitida

A presidente-executiva do Yahoo, Carol Bartz, foi demitida e será substituída interinamente pelo diretor financeiro Timothy Morse. Em e-mail a colegas, ela diz: “Estou muito triste por dizer a vocês que acabei de ser demitida por telefone pelo presidente do conselho do Yahoo”.

A fonte. A obra de arte (ao lado) se chama “US$ 5 Milhões 1 Terabyte” e é de Manuel Palou. Trata-se de um HD com e arquivos pirateados. A lista do conteúdo está aqui

