Servidor - Link - Estadão

No porão da Bienal, o YouPix recebeu Moot do 4Chan, Gilberto Gil e outras personalidades da internet.

Na semana passada, o porão do prédio da Bienal recebeu o YouPix, evento de cultura digital no qual o Link esteve presente em quatro mesas.

O evento trouxe personagens da internet como o fundador fórum 4chan, Christopher Poole ou moot, entrevistado no auditório pelo editor do Link Alexandre Matias – também presente nas entrevistas de Gilberto Gil e em um debate sobre gamificação.

Trollado ao vivo pela audiência, que estava usando um painel de tweets ao vivo para tirar uma com a cara do nerd de 22 anos, Poole se mostrou tranquilo para desviar das piadas e no final até fez uma dança torta para acompanhar o funk carioca “Sou Foda”, do Bonde dos Avassaladores.

No mesmo dia, a repórter do Link Tatiana de Mello Dias mediou um debate com Daniela Silva, da Esfera, e Willians de Abreu, criador do movimento #foraricardoteixeira, que apresentaram seus projetos para mostrar como ferramentas online ajudam a articular, na prática, mudanças sociais.

Daniela falou sobre como a comunidade que criou, Transparência Hacker, conseguiu mais de 800 membros engajados em repensar a política – lutando por dados abertos e mostrando como o cidadão pode assumir um papel ativo politicamente. E Willians, em sua primeira aparição pública (o site era anônimo até então) contou como uma hashtag organizada no Twitter conseguiu incomodar a direção da CBF.

O Vale do Silício e a moda

E, numa das reuniões, Kutcher sugeriu exatamente aquilo que ele mais temia: um editorial com as estrelas em ascendência do Vale do Silício, célebre por abrigar homens mal vestidos. O editorial aconteceu e, na foto ao lado, está Dennis Crowley, fundador do Foursquare, que duas semanas atrás esteve na lista dos 15 homens mais mal vestidos do Vale segundo a GQ, rival da Details.

iPad 3 começará a ser fabricado

A Apple está trabalhando com fornecedores e sua parceira de produção na Ásia para fabricar em modo de teste, a partir de outubro, a próxima versão do iPad. A empresa encomendou componentes como telas e chips para o iPad 3 e planeja lançar a nova versão do tablet no início de 2012. A expectativa é que o novo iPad seja equipado com uma tela de alta resolução de 2.048 por 1.536 pixels. A Apple não comentou. As informações são do Wall Street Journal.

‘The Sims’ no Facebook. Second Life?

O jogo de simulação da vida The Sims foi para o Facebook. O game é igual à versão que fez sucesso há uma década, mas, agora, a interação é real com os contatos dos usuários no Facebook. O jogador poderá publicar suas conquistas no mural, por exemplo. O app é gratuito.

Google Brasil é condenado por não remover blogs

A Justiça do Ceará determinou o bloqueio de R$ 225 mil das contas do Google Brasil por a empresa se recusar a tirar do ar blogs cujo conteúdo seria ofensivo ao prefeito da cidade de Várzea Alegre. A companhia vinha sendo notificada judicialmente desde fevereiro para remover três blogs anônimos, que acusavam de corrupção e desvio de verba o prefeito da cidade, José Helder de Carvalho.

O Google já havia se recusado a identificar os autores dos blogs, alegando que a atitude iria contra a liberdade de expressão. Na quinta-feira, 18, o juiz Augusto Cezar de Luna decidiu condenar a empresa, que teria feito “uma afronta aos Poderes legalmente constituídos pela nossa Carta da República”. O Google não disse se vai recorrer.

Previsão do tempo no Maps

A nova versão do serviço de mapas do Google tem uma camada que permite checar como estão as condições do tempo em vários lugares do mundo. A previsão do tempo é vista em um ícone, que exibe informações detalhadas sobre o clima. Os dados são do site weather.com.

Floresta Tropical no Street View

Cinco comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, entre Iranduba e Novo Airão, a 180 km de Manaus, estarão no Street View até o fim do ano, segundo o governo do Amazonas. A equipe do Google está na reserva para gravar as imagens.

O serviço que permite passear por lugares vendo imagens em 360 graus a partir do Google Maps foi lançado em 2010 no Brasil, com cobertura de 51 cidades, como São Paulo, Rio e cidades históricas de Minas Gerais.

Chip cerebral

A IBM anunciou que desenvolveu um chip que “permite contruir máquinas que emulam habilidades do cérebropara a percepção, ação e conhecimento”. A empresa afirmou, durante a apresentação, que os computadores cognitivos, assim como o cérebro, “aprenderão” por meio de experiências, encontrarão correlações, elaborarão hipóteses e recordarão – e aprenderão – os resultados.

“Podemos de alguma forma fazer que a eletrônica imite o que sabemos sobre o cérebro, como funciona o cérebro?”, explica Roger Kay, da Endpoint Technologies Associates. “No entanto, eles não mostraram nenhum trabalho prático. Apenas apresentaram o conceito”.

O Ipaidabribe.com (subornei) convida o cidadão a contar casos em que pagou para ter acesso a um serviço público. A iniciativa visa combater a corrupção no país.

Já a Samosapedia convida os leitores a criar um guia do inglês falado na Índia. O site tem cara de blog, funciona como um dicionário e carrega no bom humor.

25 mi no Feice

O principal executivo do Facebook no Brasil, Alexandre Hohagen, anunciou, seis meses depois de assumir o cargo, que o país já está entre as cinco maiores audiências do mundo, com 25 milhões de usuários.

Vice-presidente da empresa para a América Latina, ele disse também que o foco da empresa no Brasil é em negócios e que tentará educar empresas e agências de publicidade em relação ao conceito de “f-business”, o e-business feito dentro do Facebook, citando o exemplo da parceria entre a rede social e a Amazon – em que o site da loja virtual lembra quando o aniversário de um amigo está se aproximando e indica o que ele pode querer ganhar de presente – como um dos melhores desse conceito.

Protestos e repressões

• Reino Unido

BBM rastreado. De acordo com o jornal The Guardian, a agência de inteligência britânica MI5 e a empresa de segurança GCHQ estão, juntas, tentando identificar usuários do serviço de troca de mensagens do Blackberry em busca de responsáveis pelos protestos há duas semanas. A Research in Motion afirmou que trabalhará ao lado das autoridades.

Twitter bloqueado. A polícia interceptou mensagens no Twitter e de telefones BlackBerry para proteger instalações esportivas das Olimpíadas de Londres 2012 que tinham sido marcadas com alvos dos protestos.

Prisão. Um jovem condenado a quatro anos de prisão por incitar a violência através do Facebook anunciou que vai recorrer da pena. A sentença saiu um dia antes e foi criticada por parlamentares, que pedem cautela nas punições aos que participaram de protestos.

• São Francisco

Hack no trem. O Anonymous atacou o Bart, sistema de transporte de trem rápido de São Francisco, nos EUA. O site do serviço ficou fora do ar no domingo, 15. O ataque foi uma resposta à medida da direção do Bart de bloquear celulares para tentar impedir um protesto na quinta, 11, em reação ao assassinato de um homem por um policial no trem. A ação virou tumulto e no culminou com o fechamento de uma estação.

• DUBAI

Controle preventivo. Dubai está monitorando Twitter e Facebook para evitar a organização de protestos. O coronel Abdul Rahim bin Shafi, diretor do departamento contra o crime organizado de Dubai, afirmou: “Todas as mídias estão sendo monitoradas, incluindo a mídia social. O Twitter e o Facebook foram inventados para tornar o mundo mais fácil, mas se forem usados adversamente, os perpetradores serão punidos pela lei.”

•COLÔMBIA

Ataque ao governo. O grupo Anonymous da Colômbia lançou na segunda um ataque contra várias páginas do governo do país, entre elas a da Presidência da República e dos Ministérios da Defesa e Educação. Um projeto de reforma na universidade pública, para a entrada de capital privado, foi o motivo da campanha.

ZIP

* A Anatel autorizou a Vivo a operar telefonia fixa em todo o Brasil. A exceção é SP, que fica com a Telefônica, do mesmo grupo.

* A rede de escolas do Grupo Santillana usará iPads em salas de aula. 238 colégios adotarão o tablet, inclusive no Brasil.

* A Sony reduziu os preços do PlayStation 3 em parte dos EUA. A ideia é recuperar o mercado perdido para o Xbox e o Kinect.

* ‘Retweet’ vira verbete no dicionário Oxford. O termo pode ser usado como verbo – republicar o post – ou como substantivo.

* Justiça suspende liminar que obrigava a brasileira Vostu a tirar seus jogos do Orkut, após ser acusada de plágio pela Zynga.