Servidor - Link - Estadão

Plágioville

A Vostu, produtora brasileira de jogos para redes sociais, sofreu uma derrota na Justiça brasileira e pode ter de retirar quatro jogos por causa de uma acusação de plágio da norte-americana Zynga. Os títulos que podem ser removidos são Megacity, Café Mania, Pet Mania e Vostu Poker, todos considerados pela empresa rival e pelo primeiro parecerista do processo como cópias dos games da Zynga.

Acervo britânico

O app British Library 19th Century Collection, lançado nesta semana pela Biblioteca Britânica, tornou disponível o acesso via iPad a mais de 45 mil títulos clássicos de autores como Mary Shelley e Charles Dickens. As imagens digitalizadas em alta resolução preservam cor e textura, simulando a consulta ao original. O app cobra assinatura mensal de US$ 2,99 e permite criar listas com leituras favoritas e trocar livros entre amigos via e-mail.

Figurino Zuck

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, foi eleito pela revista GQ como o executivo mais mal vestido do Vale do Silício. Steve Jobs, da Apple, e Bill Gates, da Microsoft, vêm logo em seguida na lista de quinze nomes. “Alheio ao fato de que jeans e gravatas vêm em tamanhos skinny – ou que ajustes existem – o pai do Facebook (e nós realmente queremos dizer pai) adora reciclar o visual recém-saído-das-aulas-de-estatística.” Além de ser informal demais, o estilo dele é criticado pela monotonia, característica explorada pela marca Mark by Mark Zuckerberg, em cujo site são apresentados calça jeans com elástico na cintura e uma vibrante meia branca e cinza.

Jeans maior do que precisa é uma marca do estilo Zuck; tênis rendeu comparação com o humorista Seinfeld.

Tchau, irmão

Randi Zuckerberg, irmã de Mark, saiu do do Facebook para criar sua empresa de comunicação.

Série de ataques online é revelada

A empresa de segurança McAfee afirmou ter descoberto um ataque online a 72 alvos, incluindo governos, empresas e entidades como a ONU e o Comitê Olímpico Internacional que ocorreram desde 2006. Os invasores tiveram acesso aos computadores por meses e, em alguns casos, por anos. A empresa considera que, pela técnica usada, um país pode estar por trás das invasões. Especialistas suspeitam da China.

O crescimento da rede social do Google

Google+ atraiu 25 milhões de usuários, de acordo com dados da comScore.

Assim, é o site a conseguir essa audiência mais rápido.

Porém, a quantidade de acessos e o tempo gasto ali caíram na semana passada.