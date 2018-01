Servidor - Link - Estadão

Um grupo responsável por criar uma nova constituição da Islândia decidiu usar a internet para ouvir quais alterações os cidadãos do país gostariam de ver refletidas na lei.

O rascunho produzido pelo comitê foi publicado em um site e recebeu mais de 1.600 opiniões, algumas das quais serviram de reflexão para os legisladores, que também buscaram ouvir as pessoas no Twitter e no Facebook.

A Islândia foi um dos países que mais sofreram com a crise econômica norte-americana, iniciada em 2008. Bancos quebraram, o desemprego aumentou e muitos islandeses chegaram a mudar para a vizinha Noruega.

Por causa disso, o governo do país europeu decidiu reescrever a Constituição do país (a anterior é de 1944 e é uma adaptação do conjunto de leis da Dinamarca). O comitê apresentou seus resultados na sexta-feira. O rascunho será analisado por representantes do governo a partir de 1º de outubro.

