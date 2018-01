Servidor - Link - Estadão

Al Gore amigo da internet, Galaxy Tab 2 e o fim do Google Labs

Companheiros. Al Gore (à esq), Vinton Cerf (centro) e Tim Berners-Lee no encontro da Campus Party. FOTO: Mario Guzmán (EFE)

Privacidade e Liberdade- Um debate durante a terceira edição mexicana da Campus Party reuniu na semana passada o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore e dois dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da internet, Vinton Cerf e Tim Berners-Lee para discutir tecnologia e o futuro da web.

Gore, que tem uma relação próxima às maiores empresas de tecnologia do mundo, afirmou que os usuários em geral tiveram que abdicar da privacidade na internet. “Em quase todos os países, as pessoas aceitaram a violação de sua privacidade em troca da comodidade (da internet)”, afirmou.

O ex-vice-presidente é membro do conselho de diretores da Apple, conselheiro-sênior do Google e sócio de uma grande empresa de investimentos de risco, a Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB).

Gore também pediu aos participantes da Campus Party mexicana que defendam a liberdade na internet diante “da crise climática e da democracia”, citando outra de sua bandeira. “Há governos no mundo que querem mudar os protocolos que defendem a internet livre. A internet é uma rede de pessoas, não de máquinas. Devemos proteger essa ideia central”, disse.

O britânico Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web que permitiu a criação de páginas online conectadas por hyperlinks, também defendeu a liberdade na rede. Para ele, uma das razões para usar a web é “encontrar a verdade da situação política, da ciência”. Ele também comentou que o usuário deve ter o controle sobre onde e com quem compartilha.

Já o cientista da computação Vinton Cerf lembrou um dos princípios da rede. “O maior benefício que conseguimos com a internet é a informação que outros decidem compartilhar”, disse. Cerf é considerado um dos pais da internet por ter contribuído para criar o protocolo TCP/IP. Ele também afirmou que a internet deve ser uma oportunidade para inventar, não para retroceder. /EFE

Google Labs acabou: Foco. Esta foi a justifica do Google para fechar o projeto que foi sinônimo da inovação dentro da própria empresa nos últimos anos. Do Google Labs, criado em maio de 2002, saíram tecnologias hoje populares, como o Docs, o Reader e até aquelas sugestões de palavras enquanto você digita um termo na busca. Era o lugar onde os engenheiros do Google podiam compartilhar com os usuários suas criações ainda experimentais (atualmente são 56).

Na quarta-feira, o Google anunciou que vai fechar o Labs. “Embora tenhamos aprendido muito ao lançar protótipos no Labs, acreditamos que um maior foco é necessário para dar conta das oportunidades extraordinárias pela frente”, escreveu Bill Coughran, vice-presidente-sênior no blog da empresa. Os experimentos de produtos específicos, como o Gmail e o Google Maps, vão continuar disponíveis.

FOTO: Jo Yong-Hak (Reuters)

Galaxy Tab 2 – A segunda versão do Galaxy Tab, o tablet da Samsung, começou a ser vendida na Coreia do Sul na semana passada. O novo modelo tem tela maior (10,1 polegadas), é mais fino (8,6 mm), pesa 565 gramas e roda a versão mais recente do Android (3.1), também conhecida como Honeycomb, que é mais adaptada às telas de tablets.

O modelo está a venda nos EUA desde junho e deve chegar ao Brasil nos próximos dois meses, de acordo com a empresa. Ao lado do Xoom, da Motorola, o Galaxy Tab é um dos principais concorrentes do iPad, o tablet da Apple. O primeiro modelo, vendido desde novembro no Brasil, tem tela menor, de 7 polegadas.

Apple: alta recorde – A Apple divulgou na terça-feira, dia 19, o seu balanço fiscal para o trimestre, que trouxe um novo recorde de lucros. A empresa fechou o período com uma receita de US$ 28,57 bilhões, um valor 82% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, e com um lucro de US$ 7,31 bilhões, 125% maior.

Os números refletem principalmente o aumento nas vendas do iPad (1 e 2) e dos vários modelos do iPhone.

O tablet atingiu 9,25 milhões de unidades vendidas, 183% mais do que no ano passado, enquanto 20,3 milhões de aparelhos iPhone foram comercializados entre abril e junho deste ano.

A linha de computadores também ajudou nos resultados positivos da empresa, com um total de 3,95 milhões de unidades vendidas e um aumento de 14% em relação ao ano passado. Apenas o iPod tem perdido mercado – a queda de venda do toca-MP3 foi de 20% – com 7,54 milhões de unidades vendidas em relação às 9,41 milhões de unidades que a Apple vendeu em 2010.

Ultrapassagem. Na quinta-feira, a Nokia divulgou seu balanço trimestral, em que registrou prejuízo de 492 milhões de euros, revertendo resultado positivo de um ano antes.

Com a queda, a fabricante finlandesa perdeu a liderança do mercado de smartphones para a Apple.

Novos Macs: A Apple atualizou o MacBook Air e o Mac Mini com processadores de última geração e novo sistema operacional (Lion), que está disponível para atualização via download. O novo MacBook Air é equipado com os mais recentes processadores Intel Core i5 e Core i5, de núcleo duplo. Já a nova configuração do Mac mini possibilitará o dobro do desempenho de processamento e de gráficos em comparação com a versão anterior, segundo a empresa.

Quase iguais às originais – Três lojas chinesas fingiam tão bem ser lojas da Apple que até funcionários acreditavam trabalhar para a empresa de Jobs. A história foi divulgada por dois norte-americanos, que só suspeitaram que as lojas eram piratas ao ver o mal acabamento.

