Servidor - Link - Estadão

Problema: estamos afundando em e-mails, com a caixa de entrada sempre cheia de mensagens à espera de resposta. Diante disso, Chris Anderson, um dos curadores do TED, escreveu um post em seu blog no TED e pediu ajuda a todos para definir uma norma de conduta. Isso começou no dia 9 de junho.

Solução: vinte dias depois, na quarta-feira, entrou no ar o EmailCharter.org, site que reúne dez regras que podem salvar as nossas caixas de entrada.

Clique para ampliar

—

Foi assinado na quinta-feira, 30, um termo de compromisso entre empresas e governo que garante que os brasileiros terão internet de 1 megabit por segundo (Mbps) a R$ 35 no Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). A assinatura mensal terá limite de download e será reajustada anualmente pelos índices setoriais dos serviços de telecomunicações.

Para chegar ao acordo, a presidente Dilma Rousseff concordou em retirar a obrigação de as empresas garantirem no mínimo 40% da velocidade contratada e 70% de velocidade média até 2014.

No entanto, a velocidade de conexão do serviço ofertada pelo PNBL terá de ser quintuplicada nos próximos três anos – chegando a 5 Mbps em 2014, quando o governo espera que o serviço de banda larga popular esteja disponível em todos os municípios do País.

Se as operadoras de telefonia descumprirem o acordo que firmaram com o governo estarão sujeitas a multas de até R$ 25 milhões por ano.

FOTO: Tony Gentile/Reuters

—

iPad, tweet e clique papais

O papa Bento XVI twittou pela primeira vez na terça, 28. Via iPad, o pontífice lançou o novo site de notícias do Vaticano pelo perfil @news_va_en

—

—-

Leia mais:

• +1 Tentativa

• Link no papel – 04/07/2011