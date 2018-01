Servidor - Link - Estadão

Fieis em tour guiado pelo Vaticano FOTO: GREGORIO BORGIA/AP

IPOD DA IGREJA

O Vaticano vai emprestar iPods para os visitantes da Basílica de São João de Latrão, em Roma. A iniciativa faz parte de um programa piloto para reduzir o barulho das visitas guiadas. Os turistas retiram o aparelho em um balcão no fundo do templo. Ele vem com um aplicativo que auxilia o turista a obter informações sobre as obras de arte, a arquitetura da basílica e também sobre a história cristã.

O guia eletrônico começou a ser usado na quarta-feira e é gratuito. Para evitar o roubo dos iPods-guias, o turista precisa deixar um documento para fazer a retirada o aparelho. Segundo o Vaticano, o experimento vai ser realizado até dezembro e pode ser ampliado.

RÁPIDA EVOLUÇÃO

Firefox 5 chega três meses depois do 4

A Mozilla lançou na quarta-feira o Firefox 5. A nova versão do navegador chega aos internautas apenas três meses depois do Firefox 4 – e a partir de agora o browser deve ter atualizações trimestrais, promete a Mozilla. A principal novidade do Firefox 5 é a compatibilidade com animações CSS e a maior facilidade para criar extensões.

FORMAÇÃO DIGITAL

Microsoft mira em lan houses

A Microsoft criou um programa de microcrédito para que lan houses possam comprar licenças do Windows 7 e do pacote Office a preços menores. O Office, cujo preço oficial é de R$ 900, custará R$ 38 por computador. O programa deve beneficiar seis mil lan houses afiliadas à ONG Comitê para Democratização da Informática.

XERETA

Google Street View é barrado na Índia

Acusado de violar privacidade e coletar informações pessoais, o Google foi impedido de operar o Street View na Índia. A empresa recebeu uma ordem da polícia de Bangalore para interromper o mapeamento. Há três semanas, os carros do Google começaram a recolher as imagens da cidade, a primeira região indiana a ter o serviço.

DIPLOMACIA

Israel pede retirada de aplicativo

O ministro de diplomacia de Israel, Yuli-Yoel Edelstein, enviou uma carta ao CEO da Apple, Steve Jobs, pedindo a retirada do aplicativo ThirdIntifada (Terceira Intifada) da App Store. O app traz informações sobre protestos contra Israel. Edelstein disse que os criadores tinham uma página no Facebook, que foi removida.

PRIMEIRO A FOTO, DEPOIS O FOCO

A câmera que fez a foto acima ainda não está à venda, nem tem preço definido, mas pode ser reservada no site Lytro.com. Ela funciona com uma nova tecnologia, desenvolvida na Universidade Stanford, nos EUA, que promete “mudar para sempre a maneira com que todos tiram fotos”. Com ela, primeiro você fotografa e só depois escolhe qual será o ponto de foco. E se quiser trocar, é só clicar em outro lugar. As câmeras Lytro usam a tecnologia Light Field Capture, que captura toda a luz de determinada cena, em todas as direções. Essa informação pode ser acessada depois que a pessoa bateu a fotografia. A tecnologia foi criada pelo pesquisador Ren Ng. “Estava frustrado pelas limitações das câmeras”, diz. Ele conta que tentou tirar fotos da filha de cinco anos e das amigas, mas por a imagem ser “tão cheia de vida” ficou difícil capturar os sorrisos ou focar no brilho dos olhos. Ele mostrou a tecnologia em Stanford há cinco anos e conseguiu um financiamento de US$ 50 milhões para produzir e lançar a câmera comercialmente.

Primeiro plano. Com a câmera Lytro, você escolhe se o foco fica à frente…

Profundidade. … ou ao fundo da cena, mesmo depois que a fotografia foi tirada.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 27/06/2011