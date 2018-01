Servidor - Link - Estadão

E3: COMEÇA NA TERÇA-FEIRA

Começa amanhã a Electronic Entertainment Expo (E3), maior feira de games dos EUA, em Los Angeles. O evento acontece em um momento em que duas gigantes do setor vivem momentos complicados.

A Nintendo, que vinha liderando as vendas de hardware, luta para conquistar usuários – a companhia teve resultados decepcionantes com o lançamento de seu portátil 3DS. Em um esforço para retomar a liderança, exibirá um novo console.

Enquanto isso, a Sony tentará apagar a mancha causada pela violação de dados que expôs informações pessoais de mais de 100 milhões de usuários da PSN, sua rede online de videogames.

A empresa lançou o PlayStation 3 em novembro de 2006, um ano depois da Microsoft colocar o seu Xbox no mercado. Os dois consoles têm vendas firmes e nenhuma das duas fabricantes anunciou planos para novos sistemas.

PEGA LADRÃO!

Joshua Kaufman mora na Califórnia e teve seu Macbook roubado. Ele procurou ajuda da polícia, mas desistiu depois de os policiais afirmarem que não tinham provas para achar o ladrão. Kaufman havia entregue aos policiais a localização do sujeito, rastreada via GPS. Mas não emplacou. Então ele decidiu colher as provas ele mesmo, usando um aplicativo chamado Hidden, que permite acessar o seu computador mesmo à distância. Ele fotografou o ladrão durante semanas e postou as imagens no ThisGuyHasMyMacbook.tumblr.com (esse cara está com meu Macbook). Na quarta-feira, 1°, Kaufman foi a uma delegacia de polícia pegar seu computador, que havia sido recuperado. O ladrão foi preso.

EM FEVEREIRO

Campus Party 2012 será no Anhembi

Depois das quedas de energia e das goteiras que atrapalharam a edição deste ano, a Campus Party vai sair do Centro de Exposições Imigrantes. A edição de 2012 será no centro de exposições do Anhembi Parque, na Marginal do Tietê no início de fevereiro (de 6 a 12).

RACISMO

Justiça processa estudante por tweet

A Justiça Federal de SP acatou denúncia do Ministério Público Federal e está processando a estudante Mayara Penteado Petruso por racismo. Ela twittou, após a eleição de Dilma Rousseff : “Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo: mate um nordestino afogado”.

