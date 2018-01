Servidor - Link - Estadão

Início de 2012. É quando a Amazon, a maior loja online do mundo, deve começar a funcionar no Brasil. A empresa já estaria em contato com editoras brasileiras para transformar livros publicados por aqui no formato que permite a leitura em seu e-reader, o Kindle (foto).

“Estamos em contato com o emissário da Amazon. E ele está conversando com várias editoras locais”, disse o presidente da editora Record. Sérgio Machado, em entrevista ao site da revista Veja.

A chegada da empresa ao País deve mexer bastante com o mercado de e-commerce por aqui, dominado pela B2W, que é dona do Submarino, Americanas.com, Ingresso.com e Shoptime.

Não se descarta, contudo, a possibilidade de que a Amazon compre alguma empresa nacional para facilitar sua chegada no Brasil.

Foi o que ela fez quando decidiu entrar na China. Quatro anos depois de criar sua própria logística no país, a loja comprou a rede chinesa Joyo por US$ 75 milhões.

E-books sem taxa

Um projeto para tornar o livro eletrônico imune a impostos foi aprovado na terça, 17, pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A proposta do senador Acir Gurgacz (PDT-RO) equipara ao livro de papel os equipamentos que tenham como “função exclusiva ou primordial a leitura de textos em formato digital”.

O projeto ainda precisa ser votado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado antes de ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. Se sancionado, aparelhos como Kindle não serão tributados, assim como já ocorre com livros tradicionais e o papel destinado à impressão deles. O autor do projeto argumenta não ser possível restringir o conceito de livros à “publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer forma e acabamento”.

A discussão pode levar o Supremo Tribunal Federal (STF) a rediscutir o conceito de papel e estender a imunidade tributária para os livros eletrônicos.

Todas as edições de Playboys na web

O acervo completo da Playboy, desde a primeira edição, 57 anos atrás, com capa dedicada a Marilyn Monroe, pode ser acessado por meio do serviço de assinatura online lançado pela revista, o iPlayboy (US$ 8 ao mês ou US$ 60 ao ano).