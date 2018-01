Servidor - Link - Estadão

Graves falhas

Sony e Apple. As duas empresas estão protagonizando episódios de violação de dados que não parecem estar perto de acabar. Na quarta-feira, 20, pesquisadores revelaram que iPhones e iPads armazenam, sem a autorização dos usuários, os registros de localização do aparelho por até um ano em um arquivo não seguro. A Apple admite a falha e, cobrada por congressistas e ativistas, promete uma nova versão de seu sistema operacional para logo. Já a Sony está sofrendo com um ataque hacker que tirou do ar a PlayStation Network há mais de uma semana. A empresa admitiu que dados pessoais dos usuários ficaram expostos e, segundo o New York Times, os hackers estão vendendo uma lista com os números do cartão de crédito de cerca de 2,2 milhões de usuários na rede por US$ 100 mil. Até o fechamento desta edição, a rede ainda estava inoperante.

A REVISÃO DA REVISÃO DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

Não é bem consulta pública

O Ministério da Cultura iniciou há uma semana o processo de revisão da Reforma da Lei de Direitos Autorais. O ministério indicou sete pontos de revisão no texto proposto pela gestão anterior do MinC – entre eles, as limitações ao direito do autor (a proposta anterior flexibilizava), a reprografia (o texto liberava xerox de pequenos trechos) e a supervisão das entidades de gestão coletiva. Nesta fase, o atual MinC abriu uma espécie de consulta por correio, e-mail e formulário para ouvir a opinião sobre os pontos. O processo foi criticado por ser mais fechado do que a consulta anterior, realizada em fórum na web, mas Marcia Regina Barbosa, diretora de Direitos Intelectuais do MinC, diz que não está realizando uma consulta pública. “Nós estamos simplesmente dando mais 30 dias de oportunidade para a sociedade se manifestar”. /TATIANA DE MELLO DIAS

LEGADO

Morre o maestro que idealizou o CD

Norio Ohga, 81 anos, maestro e presidente da Sony entre 1982 e 1995, morreu no sábado, 22, em Tóquio, por falência múltipla dos órgãos. Ohga foi o responsável por idealizar um novo formato de mídia que mudou o rumo da indústria fonográfica e de sua empresa: o CD.

NINTENDO

Empresa mostra sucessor do Wii

A Nintendo apresentará um modelo “utilizável” do sistema que sucederá o Wii em junho. durante a feira de games E3, em Los Angeles. A versão final será lançada apenas no ano que vem. A empresa afirma que tentará recuperar o terreno perdido no último ano com o novo console.