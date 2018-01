Servidor - Link - Estadão

AVISO AOS NAVEGANTES

A rodada de atualizações de browsers começou na semana passada, com o Internet Explorer 9. Nesta semana, foi a vez de Mozilla, Google e Opera Software atualizarem seus navegadores.

FIREFOX 4 | A nova versão do navegador da Mozilla veio com um layout mais minimalista e nova organização visual: as abas passaram para cima da barra de endereços e uma área acima das abas foi criada para agregar aplicativos que adicionam funcionalidades ao browser. Outra novidade é a capacidade de sincronizar dados do usuário em vários PCs. OPERA | Com foco no mercado mobile, os dois navegadores Opera foram atualizados. O Mini 6 “compacta” em até 90% o conteúdo de páginas muito pesadas e usa a nuvem para facilitar o carregamento dos dados. Tanto ele quanto o Mobile 11 ganharam o recurso de zoom, que funciona a partir de toque, atalhos de compartilhamento e uma otimização feita para também rodar em tablets. CHOME 11 | Em sua terceira atualização apenas neste ano, o navegador do Google ganhou a habilidade de transcrever o que o usuário diz. É só apertar um botão e falar no microfone do computador, que o browser transforma o que for dito em texto. O Google aproveitou o lançamento da 11ª versão, ainda em fase de testes, para apresentar o novo ícone do Chrome.

OMG E LOL NO DICIONÁRIO?

O dicionário Oxford informou que sua versão em inglês ganhou três novos verbetes. As novas palavras (abaixo) merecem registro, segundo o Oxford, porque seu uso gerou impactos também fora do mundo digital. “São usadas em meios impressos e até em discursos falados”, disseram os responsáveis pela atualização do vocabulário.

?: Novo sentido atribuído ao verbete ‘coração’ é uma referência aos logos com uma imagem de um coração como símbolo do verbo ‘amar’.

LOL: “Laughing Out Loud” (Rindo Alto). Significa “ha ha”, usado para chamar a atenção para piadas e trechos de humor – é uma gargalhada.

OMG: Abreviação informal da expressão “Oh My God” (Ai, Meu Deus). Foi usado pela primeira vez em uma carta pessoal de 1917.

CENSURA

Google acusa China de bloquear Gmail

Segundo a empresa californiana, houve uma “ação de bloqueio cuidadosamente projetada” pelo governo chinês para que os usuários do país não conseguissem acessar o serviço de e-mail. O Ministério do Exterior da China classificou a acusação de “inaceitável”.

APPSTORE

Amazon lança loja de apps Android

A Amazon.com lançou sua própria loja de aplicativos Android, chamada Appstore. A Apple não gostou do nome e abriu um processo contra a empresa, alegando uso indevido da marca App Store, registrada por ela para contatar criadores de aplicativos nos Estados Unidos.

APPLE

App que “cura” gays foi tirado do ar

O aplicativo para iPhone da associação religiosa Exodus International continha passos que prometiam “curar” a homossexualidade. O guia gerou protestos na rede e um abaixo-assinado com mais de 80 mil assinaturas pedindo a retirada do app do ar. A Apple atendeu aos pedidos.

PASSE DE MÁGICA

Logo do Google cria polêmica argentina

O Google lançou um logo em homenagem ao 137º aniversário do mágico Harry Houdini, famoso por fazer desaparecer pessoas e se soltar de correntes. Mas o dia coincidiu com os 35 anos do golpe militar na Argentina. Os argentinos não gostaram e a imagem teve de ser tirada do ar.

DESACORDO GOOGLE

Os planos do Google de criar a maior biblioteca online do mundo, repleta de títulos raros, esgotados e órfãos (aqueles cujos detentores de direitos autorais são desconhecidos ou inacessíveis) sofreram duro golpe nesta semana, quando um juiz federal dos EUA rejeitou o acordo que previa que o Google pagasse US$ 125 milhões a autores e editoras pelo direito de colocar esses acervos na internet. Para Denny Chin, o juiz, o acordo era “injusto, inadequado e irracional”. Ele sugeriu que o trato avançaria se valesse só para autores e donos de direitos autorais que aceitassem os termos. Isso não resolve, porém, casos de livros órfãos. (FOTO: Carlos Osorio/AP)

