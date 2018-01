Servidor - Link - Estadão

Arquivo Einstein

Dentro de um ano, um arquivo com mais de 80 mil documentos de Albert Einstein será digitalizado e disponibilizado na internet. A iniciativa é da Universidade Hebraica de Jerusalém, de quem o pai da física moderna foi cofundador e para quem deixou seus arquivos em herança.

Segundo a própria universidade, a coleção inclui cadernos de pesquisa, correspondências que Einstein, judeu nascido na Alemanha, trocou com amigos e colegas e artigos de sua autoria nas áreas de ciência, filosofia e política. Tudo será disponibilizado em um site público que a instituição ainda está criando.

Rede de envio de spam é desmontada com ajuda da Microsoft

Depois de ter aberto um processo contra os operadores de uma rede de computadores programados para enviar spam, a Microsoft cobrou de policiais federais uma busca nas operadoras. A ação resultou na derrubada de um dos maiores produtores de spams do mundo.

Saverin investe em pagamento online

Eduardo Saverin, o brasileiro cofundador do Facebook, liderou a rodada de investimentos que levantou US$ 6,5 milhões para startup de pagamentos online Jumio. Saverin, que fará parte do quadro de diretores da empresa, contribui com mais da metade do total arrecadado.

Pete Sunde (PirateBay); Daniel Domscheit-Berg, (Wikileaks) e moot (4Chan) juntos

Falsários: EUA usarão fakes para atuar em redes

Os militares norte-americanos estão planejando utilizar um sofisticado software que cria falsas identidades em redes sociais para influenciar conversas online, especialmente no mundo muçulmano. O programa não deve ser usado nos EUA ou em redes como Face e Twitter.

iPad 2 estreia com sucesso nos EUA

