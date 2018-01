Servidor - Link - Estadão

Embora uma das graças do carnaval de rua do Rio seja se perder pelos blocos, o aplicativo gratuito Blocos do Rio (para iPhone), que pode ser baixado em BlocosdoRio.com.br, além de ter agenda com as datas e horários de saída dos blocos, usa geolocalização para mostrar qual bloco está próximo do dono do telefone. Já a festa de rua de Salvador será transmitida pelo YouTube. O site vai passar os desfiles dos trios elétricos pelas ruas da capital baiana entre 3 e 8 de março no canal youtube.com

Meme vai à festa de Momo. Ainda não decidiu que fantasia usar neste carnaval? A máscara de troll, meme da internet, custa R$ 14,90 e pode ser comprada no CarnaTroll.com.br.

* O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. foi constituído no dia 14/2 e iniciou atividades no dia 9.

* Alexandre Hohagen, que era vice-presidente do Google para América Latina, foi para o Facebook.

* Hohagen, que estava no Google desde 2005, será vice-presidente de vendas na América Latina.

* O Google Brasil anunciou a contratação de Fábio Coelho, ex-presidente do iG, como diretor-geral.

Acontece, a partir de hoje, a 25ª edição da Game Developers Conference (GDC), em São Francisco. Além do lançamento de novos títulos, o evento, que reúne desenvolvedores, executivos e outros profissionais da área, traz discussões sobre as tendências de mercado e painéis explicativos sobre novas tecnologias para games móveis, sociais e de console. Satoru Iwata, presidente da Nintendo, abre a GDC dando um panorama sobre os últimos 25 anos da história dos videogames. A Sony vai dar uma palestra ensinando os desenvolvedores a criarem aplicativos que usem o Move, console sem fios da empresa, como acessório para o PC. A aposta é que outras fabricantes de console também permitam que seus aparelhos sejam usados oficialmente como uma nova forma de se interagir com o computador.

São Paulo será sede latina da Nokia

A Nokia transferiu sua sede na América Latina de Miami para São Paulo. A mudança, segundo a empresa, é para se aproximar do mercado consumidor da região, com grande potencial de crescimento na área móvel. “O mercado brasileiro está bastante aquecido”, afirma , Almir Narcizole, presidente da Nokia Brasil, em comunicado à imprensa.

Os novos MacBooks da Apple são os primeiros a usar uma nova porta transmissão de dados criada pela Intel e apresentada na quinta, 24. Chamada de Thunderbolt, ela é semelhante à porta USB. Com a diferença que a capacidade de transmissão dela (20 Gbps) é cerca de 20 vezes maior do que a de entradas USB 2.0.

Vista a camisa. O rosto de Julian Assange, que viu sua situação nesta semana piorar ao ter extradição aprovada pelo Reino Unido, ganhou ares de Che Guevara em camiseta à venda na recém-aberta lojinha da WikiLeaks, criada como alternativa para arrecadar dinheiro depois de a conta do site no PayPal, principal fonte de doações, ter sido cancelada.

