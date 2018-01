Servidor - Link - Estadão

Obama quer ser seu amigo

Com Zuckerberg à dir. e Steve Jobs à esq., o presidente dos EUA, Barack Obama, brinda com líderes de grandes empresas de tecnologia, como Dick Costolo (Twitter), Carol Bartz (Yahoo), Eric Schmidt (Google) e executivos da Cisco, Netflix, Oracle. A conversa foi sobre “como promover aumento da oferta de emprego no setor privado”, segundo comunicado

Como pagar 1 – Apple cria serviço de assinatura

Voltado para revistas, jornais, vídeos e músicas comprados pela loja online iTunes App Store, o serviço permite que donos de conteúdo digam o preço e a duração da assinatura. A Apple fica com 30% da receita, mas permitirá que os donos de conteúdo vendam assinaturas digitais em seus sites, pelos mesmos preços cobrados na App Store. Nesse caso, a renda fica toda com a empresa que vendeu a assinatura.

Como Pagar 2 – Google responde com o OnePass

O sistema anunciado pelo Google permitirá que criadores de conteúdo determinem o preço sobre o conteúdo e escolham de que maneira ele será distribuído — por meio de cupons de desconto, assinaturas, modelos gratuitos, ou venda de artigos avulsos. Para os usuários será simples comprar: do One Pass eles poderão acessar o conteúdo em tablets, smartphones e sites usando login e senha. O OnePass é uma resposta ao serviço de assinatura do iTunes.

Justin Timberlake bizarro. A dancinha virou meme

Dança, Thom

A semana passada foi do Radiohead. Na segunda-feira, 14, o grupo inglês anunciou que lançaria na internet seu novo disco em menos de uma semana. Diferente do disco anterior, em que permitia que o público escolhesse quanto queria pagar pelo álbum (inclusive que não pagasse nada), King of the Limbs veio com preço definido. A estreia foi adiantada do sábado para a sexta, ao mesmo tempo em que um novo clipe – com uma já clássica dancinha do vocalista Thom Yorke – chegava ao YouTube.

Banda larga Aval para Telebrás

Foi oficializada na sexta, 18, a autorização para que a Telebrás ingresse no mercado de banda larga. “Esta é a autorização que faltava para a Telebrás legalmente começar a operar e cumprir as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Banda Larga. Assim que for assinado o acordo de uso da infraestrutura de fibras ópticas do Sistema Eletrobrás e da Petrobrás não haverá mais empecilhos para que comecem as instalações de campo”, afirmou o presidente da Telebrás, Rogério Santanna, por meio de nota. A Telebrás deve iniciar a conexão das primeiras cidades contempladas pelo Programa Nacional de Banda Larga em abril e chegar a outras 1.063 cidades até o final do ano. Até 2014, a previsão é atender a 4.283 municípios em todas as regiões do País.

ZIP

* O Places, espécie de Foursquare dentro do Facebook, está disponível para usuários brasileiros

* O Google mudou sua busca social: links enviados por seus amigos estarão entre os primeiros resultados

* E o Facebook adicionou ‘união estável’ e ‘morando junto’ às opções de status de relacionamento

* O governo do Canadá foi alvo de ataque hacker originado na China. Dois ministérios foram atingidos

—-

Leia mais:

• Link no Papel – 21/02/2011