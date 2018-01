Servidor - Link - Estadão

Um morador de Teresina (PI) que compartilhava sua conexão de internet com três vizinhos por uma rede Wi-Fi (sem fio) foi multado em R$ 3 mil pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), sob a acusação de estar funcionando indevidamente como um prestador de serviços de telecomunicação sem autorização da agência. O advogado do acusado alega que não se trata de uma atividade comercial e que os três vizinhos são amigos do assinante da rede e dividiam o valor de R$ 180 da mensalidade entre eles. No Brasil, o alcance de uma rede sem fio não deve ultrapassar os limites do imóvel que contratou o serviço. Se a conexão for compartilhada, o usuário deve, no mínimo, ter uma outorga de “Serviço de Rede Privado”, ao custo de R$ 400. /MURILO RONCOLATO

HONRARIA

WikiLeaks indicado ao Nobel da Paz

O site de Julian Assange foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 2011 pelo parlamentar norueguês Snorre Valen. Segundo o autor da proposta, o WikiLeaks é um candidato natural ao prêmio, pois divulga informações sobre corrupção, violação dos direitos humanos e crimes de guerra. “É uma das contribuições mais importantes para a liberdade de expressão e transparência” no século 21, afirmou Valen sobre o site.

TABLET 1

News Corp. lança jornal para iPad

Na quarta, 2, foi lançado o The Daily. Disponível nos EUA, custa US$ 0,14 por dia. Na quinta, o tumblr The Daily: Indexed tinha links para os artigos, grátis.

TABLET 2

Governo quer tablet mais barato

Governo brasileiro apoiará emenda que estende benefícios da lei de incentivo à inovação para a produção de tablets no País.

FOTO

Street View de museus

