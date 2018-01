Servidor - Link - Estadão

E AGORA, MINC?

O site do Ministério da Cultura (MinC) não está mais em Creative Commons. Embora a ministra Ana de Hollanda minimize o fato, o assunto está rendendo. Como o MinC vai tratar a cultura digital?

“A decisão pode sinalizar uma mudança de conduta com respeito à cultura digital ”

Creative Commons Brasil, em comunicado

“Não represento o Ecad. Sou associada. No momento certo, vamos discutir direitos autorais”

Ana de Hollanda, ministra da Cultura

DÁ LICENÇA?

A resposta dos hackers ao MinC

“Dá licença, MinC?” é o nome do site que o pessoal do Transparência HakcDay criou para protestar contra o ministério. O site lista todos os sites governamentais que adotam as licenças – caso do governo chileno, da presidência do México e do brasileiro blog do Planalto.

NOVO PORTÁTIL DA SONY

Depois da Nintendo anunciar a versão 3D do console portátil Nintendo DS, agora é a vez da Sony apresentar novidades no setor. O NGP – Next Generation Portable – foi anunciado na última semana e deve chegar ao mercado norte-americano até o fim do ano, ainda sem preço definido. Seu rival, o Nintendo 3DS, deve custar US$ 250.

Entre as novidades apresentadas pela Sony no NGP estão conectividade 3G e a tela OLED de 5 polegadas – maior do que a da maioria dos smartphones.

BAÍA DOS PIRATEIROS

Music Bay é rumor mas já assusta

Nada foi confirmado, mas a criação do domínio Fear.TheMusicBay.org já deixou a indústria atenta. O site seria do PirateBay.

