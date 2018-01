Servidor - Link - Estadão

O governo dos Estados Unidos obteve uma liminar que exige do Twitter informações sobre pessoas envolvidas com o WikiLeaks – dados como nomes de usuário endereços, histórico de conexões e número de telefone. O pedido partiu do tribunal regional de Virginia, que considera as informações “importantes para uma investigação criminal em andamento”. Estão sob investigação Julian Assange, fundador do WikiLeaks, Bradley Manning, analista de inteligência do Exército americano acusado de vazar os documentos, e simpatizantes do site. A União Europeia quer explicações. A organização estuda se o pedido fere a privacidade de cidadãos europeus.

Aproveitando os números favoráveis – mais de 200 milhões de views por dia – o YouTube liberou todo o acervo do Vevo no seu aplicativo para Android. Todos os dispositivos equipados com a versão 2.2 (ou Froyo) do sistema do Google podem ter acesso aos videoclipes oficiais de artistas das grandes gravadoras, como Lady Gaga, Katy Perry, U2 ou Kanye West.

A Nintendo planeja vender 1,5 milhão de unidades do console portátil 3DS no Japão no primeiro mês a partir do lançamento, em 26 de fevereiro. Nos EUA e Europa, as vendas começam em março – e a estimativa continua alta: 4 milhões de unidades no primeiro mês. “É muito importante assegurarmos uma oferta contínua”, disse o presidente da companhia, Satoru Iwata.

