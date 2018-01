Servidor - Link - Estadão

Fim de feira

A Research in Motion (RIM), empresa canadense que fabrica o BlackBerry, anunciou na última semana o lançamento de seu primeiro tablet, chamado BlackBerry PlayBook.

O aparelho causou reações efusivas por ser integrado ao smartphone da empresa – solução inteligente para evitar a necessidade de dois planos de dados diferente, mas que ao mesmo tempo limita drasticamente as possibilidades de uso para qualquer pessoa que tenha celular de outra marca.

Desde o anúncio do PlayBook, a RIM enfrenta momento delicado no mercado de ações: a expectativa pelo tablet tinha gerado aumento de cerca de 7% nos papéis da empresa, mas no dia seguinte à apresentação do produto, as ações já tinham recuado mais de 3%. A data de lançamento do BlackBerry PlayBook também foi apontada como erro estratégico da empresa, empurrando a novidade apenas para o início de 2011 e perdendo toda a movimentação do período de compras de fim de ano.

Facebook e Skype integram serviços

Mandar SMS para seus amigos sem sair do Facebook pode se tornar uma realidade em breve. O site All Things Digital afirma que a parceria deve ser anunciada em algumas semanas, com o lançamento do Skype 5.0, segundo fontes próximas ao negócio. Chat por VoIP também está nos planos da rede social.

Google lança encurtador de URL

Entrou no ar na quinta, 30, o Goo.gl, encurtador de URL do Google. Usuários do Google Analytics terão acesso a estatísticas relativas às URLs que encurtarem com esse serviço. E se adicionar .qr ao site a ser encurtado, o Goo.gl gera um código de realidade aumentada.

Nintendo 3DS adiado

Esperado para o fim de novembro no Japão, o novo portátil da Nintendo, o 3DS, sofreu um duro golpe ao ter seu lançamento adiado para o fim de fevereiro nos principais mercados da empresa. A Nintendo vem sofrendo com queda no valor das ações desde que diminuiu sua projeção de lucro para o ano. O fortalecimento do iene seria um dos responsáveis.

Blogueiro iraniano é condenado a prisão

O iraniano-canadense Hossein Derakhshan foi condenado a 19 anos de prisão no Irã por suspeita de espionagem. O polêmico blogueiro, que assinava como Blogfather, era jornalista em Teerã antes de se mudar para o Canadá em 2000 e foi pioneiro na criação de blogs em farsi.

Guerra Fria no computador

1378 é o comprimento (em km) da fronteira entre Alemanhas Oriental e Ocidental na Guerra Fria. Agora também é um jogo criado por um estudante alemão, cujo objetivo é impedir (no tiro) que a população tente fugir pelo muro. As famílias das vítimas não gostaram da ideia.