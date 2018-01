Servidor - Link - Estadão

Revista ‘Piauí’ está no estadão.com.br

O site da revista Piauí, uma das mais importantes do Brasil, agora integra o portal estadão.com.br. João Moreira Salles, editor da revista, reforça o vínculo entre as duas publicações ao afimar que “com a parceria, também estamos sob a censura de José Sarney”.

Peixe Urbano repercute nos EUA

O site brasileiro de vendas coletivas Peixe Urbano chamou a atenção do blog TechCrunch. O criador do site, Julio Vasconcelos, foi entrevistado pelo blog sobre o cenário das startups de internet no Brasil e as semelhanças com o Groupon, principal site do tipo nos EUA.

Kindle agora vem com games

O Kindle, e-reader da Amazon, agora não serve mais apenas para ler. A loja virtual lançou os dois primeiros games para o aparelho. Every Word e Shuffled Row são variações de passatempos de palavras cruzadas e são gratuitos.

Smartphone em três dimensões

A Sharp é a maior fabricante de celulares do Japão, mas tem pouca expressão global. Para mudar isso a empresa anunciou que irá lançar um smartphone 3D. O aparelho não precisará de óculos específicos e terá uma câmera fotográfica 3D.